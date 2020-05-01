يبقى الوضع على ما هو عليه.. Number One يتصدر قائمة الحكام الدولية

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يسرى غازى أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكر ة أن القائمة الدولية الجديدة للحكام المقرر إرسالها خلال شهر أكتوبر القادم إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" لن تشهد أية تغييرات عليها بسبب أزمة فيروس كورونا.



كانت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن مد تعليق النشاط الرياضى حتى منتصف شهر مايو الجاري لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.



قال المصدر ذاته إن الحكم الدولي ابراهيم نورالدين يواصل تصدره القائمة الدولية الجديدة للحكام فى حالة صدور قرار حكومى بإلغاء بطولة الدورى الممتاز الموسم الجاري بسبب أزمة فيروس كورونا وتعليق النشاط الرياضي.



أضاف: الوضع يبقى على ما هو عليه فى حال إعلان إلغاء الدورى الممتاز ويواصل ابراهيم نورالدين تصدره للقائمة الدولية وإرسالها بنفس التشكيل الأخير إلى الفيفا تمهيدا لإعتمادها بشكل رسمي.



يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " الكاف " منح مُهلة لاتحاد الكرة المصري لكرة القدم حتى يوم 5 مايو للرد عليه بشأن مصير استكمال بطولة الدورى الممتاز من عدمه كما طالب فى خطابه اتحاد الكرة بتوضيح هذه المعلومات من أجل أن يبدأ هو تحديد المواعيد المناسبة لمباريات نصف نهائى نهائى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية وموعد القيد الأفريقى فى الموسم الجديد، وهذا سيتحدد بناءً على المواعيد التى ستضعها الجبلاية لإنهاء مسابقاتها .



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