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سيارات

أشياء افعلها شهريا لتحافظ على سيارتك مدى الحياة

الجمعة 01/مايو/2020 - 10:32 م
أشياء افعلها شهريا
أشياء افعلها شهريا لتحافظ على سيارتك مدى الحياة
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اشرف عطية

يتعرض سائقو السيارات، للعديد من المشاكل التي تواجههم أثناء صيانة سياراتهم فيتعرض الكثير للغش أثناء شراء قطع الغيار فيحصل علي قطع غيار مغشوشة ومقلدة ويقع البعض الآخر في مشاكل أخرى تتمثل في فنيين غير متخصصين يقومون باستنزاف مالهم ووقتهم ففي هذا السياق سنطرح عليك بعض الخطوات و النصائح ان اتبعتها فلن تحتاج لتصليح سيارتك.

 

أشياء يجب فحصها في السيارة كل 5000 كم: 


1 – تفقد جميع الزيوت الموجودة في السيارة مثل زيت المحرك وزيت الفتيس وزيت الباور و زيت الفرامل أن لاحظت أحدهم محروق أو أسود قم بتغييره علي الفور.


2 –افحص الماء بشكل جيد لبان وجود تسريب أم لا و قم بتغيير مياه دورة التبريد كل سنة.


3 – تفقد كل شيء في المحرك مثل الوصلات والخراطيم  والمقصات والمساعدين اولا بأول لتقوم بتغيير التالف منها.

 

4 –تفقد الفلاتر الموجودة مثل فلتر البنزين وفلتر الهواء وفلتر التكييف وقم بتغيير المتسخ منهم أو أضعف الإيمان نضفهم بلطف


5 – تفقد الأنوار الداخلية والخارجية للسيارة واستبدل التالف.

 

6-عند ركن السيارة و تحريكها من مكانها ترجل منها و تفحص المكان التي كانت تقف فية لبيان وجود تسريب زيت أو ماء.


7- تفقد الإطارات بشكل دوري و بدل مكانها كل 20.000 كم علي شكل حرف X لتضمن أطول فترة تشغيل. 

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