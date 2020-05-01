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محافظات

محافظ البحيرة: تدبير القوات الأمنية اللازمة لتنفيذ الإزالات الفورية

الجمعة 01/مايو/2020 - 07:14 م
محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
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جمالات الدمنهورى
وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بضرورة الالتزام باستمرار عمل محلات الحلويات والمطاعم ( الفول والطعمية.. إلخ ) بعد أوقات الحظر مع منع تكدس وتزاحم المواطنين والتأكيد علي الالتزام بقواعد ومعايير الوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد وارتداء وسائل الوقاية الشخصية.

جاء ذلك في إطار خطة الدولة الشاملة والإجراءات الواجب اتخاذها لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة ومجابهة انتشار  فيروس كورونا وفي ضوء التوجيهات الصادرة من السيد الدكتور رئيس  مجلس الوزراء بإجتماع مجلس المحافظين رقم 15 المنعقد بتاريخ 30/4/2020.

وطالب المحافظ بالتنسيق مع الوحدات المحلية وتدبير القوات الأمنية اللازمة لتنفيذ الإزالات والإزالة الفورية لمخالفات البناء وإزالتها حتي سطح الأرض.

والتشديد علي تطبيق إجراءات الحظر المعلنة بدءا من الساعة ٩ مساء ومنع تحرك المواطنين إلا للضرورة التي يقدرها مأموري الضبط القضائي موجهًا بتوفير كافة السلع التموينية والمواد البترولية ومراقبة الأسواق والاستمرار في أعمال النظافة والتطهير والتعقيم يوميا واستغلال فترة الحظر في ذلك و متابعة تنظيم صرف منحة العمالة غير المنتظمة ومنع تكدس وتزاحم المواطنين والتأكيد علي الالتزام بقواعد ومعايير الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد وارتداء وسائل الوقاية الشخصية.

وشدد المحافظ على استمرار غلق مراكز الدروس الخصوصية والأنشطة المماثلة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين والتأكيد على استمرار إغلاق جميع صالات اللياقة البدنية( الجيم) والأندية الصحية وجميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب بأنحاء المحافظة وحظر إقامة أي فعاليات أو أنشطة رياضية بها او اي موقع آخر خارجها خلال الفترة المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء وذلك بالتنسيق مع الشرطة.
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