محافظ البحيرة: تدبير القوات الأمنية اللازمة لتنفيذ الإزالات الفورية

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بضرورة الالتزام باستمرار عمل محلات الحلويات والمطاعم ( الفول والطعمية.. إلخ ) بعد أوقات الحظر مع منع تكدس وتزاحم المواطنين والتأكيد علي الالتزام بقواعد ومعايير الوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد وارتداء وسائل الوقاية الشخصية.





جاء ذلك في إطار خطة الدولة الشاملة والإجراءات الواجب اتخاذها لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة ومجابهة انتشار فيروس كورونا وفي ضوء التوجيهات الصادرة من السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بإجتماع مجلس المحافظين رقم 15 المنعقد بتاريخ 30/4/2020.





وطالب المحافظ بالتنسيق مع الوحدات المحلية وتدبير القوات الأمنية اللازمة لتنفيذ الإزالات والإزالة الفورية لمخالفات البناء وإزالتها حتي سطح الأرض.





والتشديد علي تطبيق إجراءات الحظر المعلنة بدءا من الساعة ٩ مساء ومنع تحرك المواطنين إلا للضرورة التي يقدرها مأموري الضبط القضائي موجهًا بتوفير كافة السلع التموينية والمواد البترولية ومراقبة الأسواق والاستمرار في أعمال النظافة والتطهير والتعقيم يوميا واستغلال فترة الحظر في ذلك و متابعة تنظيم صرف منحة العمالة غير المنتظمة ومنع تكدس وتزاحم المواطنين والتأكيد علي الالتزام بقواعد ومعايير الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد وارتداء وسائل الوقاية الشخصية.



