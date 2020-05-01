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ديني

الشحات العزازي: اعدوا أنفسكم شهداء فداء لأرض سيناء.. فيديو

الجمعة 01/مايو/2020 - 06:31 م
الشحات العزازى: عند
الشحات العزازى: عند أنفسنا شهداء فداء لأرض سيناء
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محمود ضاحي
قال الشيخ الشحات العزازى، الداعية الإسلامي، إن علينا أن نعد أنفسنا دائما أن نكون شهداء فداء لأرض الوطن سيناء.

وتابع العزازى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الجمعة: "سيناء تلك الأرض المباركة التى تجلى الله عليها تعتبر أرض رباط، فكل من فيها شهيد يورث شهيد، أو مرابط يسلم مرابط، فدائما أهل العزة أطول نفسا وارحم تصميما، فأهل الشر يورثون أبناءهم الشر والحقد، لكن ابطالنا يورثون ابناءهم المجد والشرف، والله يدفع لهم، أما هم فيدفع لهم الشيطان".

قال الشيخ رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامي، إن الإرهابيين اتباع الشياطين، وباعوا أنفسهم ووطنهم للشيطان، لافتا إلى أن مصر لن تكون عاجزة.

وأوضح عبد الرازق، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الجمعة: "اتباع الشيطان المفسدين فى الارض لن ينالوا من أرض مصر بفضل قوة شعبها وجيشها".

وأكد أن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه، فى العبادات كما يحب أن تؤتى عزائمه، مؤضحًا أن الله يحب هذه الأمة ويحب نبينا محمد.
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