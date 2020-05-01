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محافظات

توزيع 8 آلاف كرتونة أغذية و1.5 طن مطهرات على الأولى بالرعاية بالبحيرة

الجمعة 01/مايو/2020 - 06:59 م
توزيع 8 آلاف كرتونة
توزيع 8 آلاف كرتونة أغذية و1.5 طن مطهرات على الاولى بالرعاية
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جمالات الدمنهورى
أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة اهتمام الدولة بدعم جميع أبنائها والعمل على تلبية جميع احتياجاتهم وخاصة دعم الأسرة الأولى بالرعاية والعمالة الموسمية ومحدودي الدخل والاسر الفقيرة  والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة.

وثمن المحافظ دور الذى يقوم به صندوق " تحيا مصر" فى هذا الشأن والذى قدم 8000 كرتونة مواد غذائية و5 أطنان لحوم وطن ونصف مطهرات لمتضررى كورونا بنطاق المحافظة كمرحلة أولى حيث تم استلام جميع الكميات المقدمة من الصندوق.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي لتوزيع تلك المساعدات على المستحقين بقرى ونجوع المحافظة من خلال مندوبي مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالتنسيق مع جميع الأورمان بالبحيرة وإدارة الرقابة والمتابعة لتقديم الدعم وتفعيل المشاركة المجتمعية ووصول المساعدات لمستحقيها وتقديم يد العون والمساعدة للأسر الأكثر احتياجًا في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر توزيع تلك المساعدات على النحو التالى 
السبت 2 مايو مركزى ابو المطامير وحوش عيسى 1400 كرتونة و 2500 كجم لحوم 
الاحد 3 مايو مركزى بدر وكوم حمادة 1400 كرتونة مواد غذائية و2500 كجم لحوم 
الاثنين 4 مايو مركزى كفر الدوار وأبو حمص 1400 كرتونة مواد غذائية 
الثلاثاء 5 مايو مركزى ايتاى البارود وشبراخيت 1400 كرتونة 
الاربعاء 6 مايو مراكز ادكو ورشيد والنوبارية 1400 كرتونة 
الخميس 7 مايو مركزى الرحمانية والمحمودية 1000 كرتونة

وتستكمل باقى المركز خلال المرحلة الثانية من المساعدات الخاصة بكراتين المواد الغذائية واللحوم المقدمة من صندوق تحيا مصر. 
توزيع 8 آلاف كرتونة أغذية و1.5 طن مطهرات على الأولى بالرعاية بالبحيرة
توزيع 8 آلاف كرتونة أغذية و1.5 طن مطهرات على الأولى بالرعاية بالبحيرة
توزيع 8 آلاف كرتونة أغذية و1.5 طن مطهرات على الأولى بالرعاية بالبحيرة
توزيع 8 آلاف كرتونة أغذية و1.5 طن مطهرات على الأولى بالرعاية بالبحيرة
توزيع 8 آلاف كرتونة أغذية و1.5 طن مطهرات على الأولى بالرعاية بالبحيرة
توزيع 8 آلاف كرتونة أغذية و1.5 طن مطهرات على الأولى بالرعاية بالبحيرة
توزيع 8 آلاف كرتونة أغذية و1.5 طن مطهرات على الأولى بالرعاية بالبحيرة
توزيع 8 آلاف كرتونة أغذية و1.5 طن مطهرات على الأولى بالرعاية بالبحيرة
توزيع 8 آلاف كرتونة أغذية و1.5 طن مطهرات على الأولى بالرعاية بالبحيرة
توزيع 8 آلاف كرتونة أغذية و1.5 طن مطهرات على الأولى بالرعاية بالبحيرة
توزيع 8 آلاف كرتونة أغذية و1.5 طن مطهرات على الأولى بالرعاية بالبحيرة
توزيع 8 آلاف كرتونة أغذية و1.5 طن مطهرات على الأولى بالرعاية بالبحيرة
توزيع 8 آلاف كرتونة أغذية و1.5 طن مطهرات على الأولى بالرعاية بالبحيرة
توزيع 8 آلاف كرتونة أغذية و1.5 طن مطهرات على الأولى بالرعاية بالبحيرة
توزيع 8 آلاف كرتونة أغذية و1.5 طن مطهرات على الأولى بالرعاية بالبحيرة
توزيع 8 آلاف كرتونة أغذية و1.5 طن مطهرات على الأولى بالرعاية بالبحيرة
توزيع 8 آلاف كرتونة أغذية و1.5 طن مطهرات على الأولى بالرعاية بالبحيرة
توزيع 8 آلاف كرتونة أغذية و1.5 طن مطهرات على الأولى بالرعاية بالبحيرة
توزيع 8 آلاف كرتونة أغذية و1.5 طن مطهرات على الأولى بالرعاية بالبحيرة
توزيع 8 آلاف كرتونة أغذية و1.5 طن مطهرات على الأولى بالرعاية بالبحيرة
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