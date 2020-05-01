الإيقاف في انتظاره.. اتهام خطير للاعب بالمنتخب الإنجليزي





ونشر ‏الاتحاد الانجليزي، بيانا اتهم فيه تريبير لاعب اتليتكو مدريد بانتهاك لوائح قواعد الرهان الخاصة بالاتحاد الانجليزي في يوليو 2019وهو نفس الشهر الذي انتقل فيه اللاعب الى اتليتكو مدريد قادمًا من توتنهام.





يذكر أن دانيال ستوريدج مهاجم نادي فنربخشة التركي أدين بتلك التهمة وتم منعه من اللعب لأربعة اشهر وتغريمه 171 ألف يورو.





جدير بالذكر أن الدوري الانجليزي تم إيقافه لأجل غير مسمي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وجه الاتحاد الانجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة، اتهاما لكيرين تريبير ظهير نادي أتليتكو مدريد الإسباني باختراق قواعد المرهانات.