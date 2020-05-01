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أخبار العالم

ملياردير سوري يناشد الرئيس الأسد إنقاذ شركاته من الانهيار

الجمعة 01/مايو/2020 - 06:58 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
نشر الملياردير السوري، رامي مخلوف، أحد أفراد العائلة الحاكمة بسوريا، وبن خال الرئيس السوري بشار الأسد،  مقطع فيديو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نفى فيه كافة الاتهامات المواجهة له بالتهرب الضريبي.

وطلب مخلوف من الرئيس السوري بشار الأسد أن يتدخل لانقاذ شركاته من الانهيار، وقال إن الحكومة تطالبه بدفع مئة مليون دولار ضرائب متأخرة على شركة الاتصالات التي يمتلكها "سيريتل"، التي هي إحدى اثنتين فقط من نوعها في سوريا.

الفيديو الذي نشره مخلوف يسلط الضوء على الدائرة المقربة من الرئيس الأسد، وسط تقارير تشير إلى أن مخلوف وقع في خلاف مع الرئيس، وجُرّد بسبب هذا الخلاف من معظم ممتلكاته.

وكانت صحيفة التايمز البريطانية نشرت العام الماضي، تقريرا قالت فيه إن هناك شرخا داخل العائلة الحاكمة السورية جراء خلاف بين الرئيس بشار الأسد وابن خاله الملياردير رامي مخلوف.

وقالت الصحيفة آنذاك إن سبب الخلاف بين الأسد ومخلوف هو رفض الأخير سداد ديون الحرب الأهلية المشتعلة في البلاد، وإن الأسد يحاول استخدام أموال مخلوف لتمويل القتال الرامي إلى محاولات بسط السيطرة على كافة المدن والبلدات السورية.

وأشارت إلى أن مخلوف ولسنوات كان حجر الأساس بالنسبة للرئيس الأسد الأب ومن ثم للأسد الابن الذي خصخص بعض أصول الاقتصاد في سوريا مما سمح لمخلوف ببناء امبراطوريته المالية.

وبحسب التقرير ذاته، فإن رامي يملك العديد من كبريات الشركات السورية، وإنه كان يسيطر على 60 في المئة من الاقتصاد السوري قبل انتفاضة 2011.
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