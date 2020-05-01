تيار الاستقلال الفلسطيني ينعى شهداء بئر العبد: مصر حصن الأمة المنيع

نعى تيار الاستقلال الفلسطيني، شهداء قواتنا المسلحة الذين استشهدوا اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد أمس الخميس، قبل موعد الإفطار في الشهر الحرام، شهر الصيام، على أيدي الخونة والعملاء من العصابات التكفيرية الإرهابية الإجرامية.









وتقدم تيار الاستقلال الفلسطيني، في بيان له، بأحر التعازي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والجيش المصري البطل، والشعب المصري الأصيل، باستشهاد كوكبة من الأبطال البواسل من ضباط وجنود الجيش المصري العظيم، في سيناء العزيزة.





وقال: «إن هؤلاء التكفيرين الإرهابيين المجرمون الذين يقتلون الجنود والضباط لاعلاقة لهم بدين الله الحنيف، وينتهكون حرمات الله ويسفكون الدماء الطاهرة، ويتجرأون على استهداف جيش مصر العظيم، وينفِّذون أجندة العدو الصهيوني وجميع أعداء الإسلام ضد الشقيقة الكبرى مصر، وضد جيشها الباسل الذي يقف سد عثرةً أمام تنفيذ كافة المخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وتمزيق وتشتيت الأمة العربية والإسلامية وإغراقها في بحار الفتن والدماء والخراب والدمار، فإنَّ الإسلام والمسلمين أبرياء من هؤلاء المجرمين التكفيريين الخونة.





وتابع: إنَّنا نؤكد على أنَّ أي استهدافٍ أو مساسٍ أو إساءةٍ إلى مصر الكنانة، ورئيسها وقيادتها الباسلة الشجاعة، وجيشها البطل العظيم، وشعبها الطيب الأصيل، يصب مباشرةً في خدمة أعداء الإسلام وأعداء فلسطين وأعداء الأمة جمعاء وخصوصًا العدو الصهيوني، وفي المقابل فإنَّ كل شهيدٍ يروي أرض سيناء الطاهرة بدمه من الجيش المصري أو من المدنيين العزَّل الأبرياء من أبناء سيناء العزيزة، هم شهداء للإسلام وفلسطين والأمة جمعاء.





وواصل: ولابد لمصر الشقيقة ورئيسها الحكيم الشجاع، وقيادتها الباسلة، وجيشها البطل العظيم، وشعبها الأصيل، من النجاح في الانتصار على العصابات والمخططات الإرهابية التكفيرية، واستئصال هذه العصابات العميلة المجرمة ومحو وجودها من أرض سيناء الطاهرة ومن داخل مصر الكنانة، ومهما كانت الحرب ضد الإرهاب صعبة وقاسية، فلابد لمصر العزيزة ومعها الأمة كلها، من الانتصار في معركتها المصيرية ضد الإرهاب التكفيري المجرم، وضد كافة المخططات الخيانية التي تستهدفها، وإننَّا لعلى يقين بأنَّ جميع المؤامرات والعصابات الخيانية، لن تنجح أو تفلح في المساس بحالة ونعمة الأمن والأمان والتنيمة والازدهار التي تظلل مصر الشقيقة، والتي نجحت الدولة المصرية بقيادتها الحكيمة في إرساء دعائمها، حتى أثمرت وأينعت ازدهارًا وتنمية ونهضةً وتطورًا وتقدمًا في كافة المجالات، وستبقى مصر الشقيقة الكبرى في ظل القيادة الشجاعة والحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وحكومتها الرشيدة وجيشها البطل وأجهزتها السيادية الباسلة، حصن الأمة المنيع، والمدافع الأول عن القضية الفلسطينية العادلة، وعن كافة قضايا أمتنا.



