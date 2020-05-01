AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كافر.. أحمد كريمة يكشف جريمة استحلال دم جنود مصر.. فيديو

الجمعة 01/مايو/2020 - 06:54 م
الدكتور أحمد كريمة
الدكتور أحمد كريمة
Advertisements
أسامة علي

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن العلماء أجمعوا على أن من استحل المحرم فقط "كفر".


وأكد كريمة، في برنامج "نور النبي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامى حمدى رزق، أن الذين يستحلون دم جنود مصر الأبطال فإنهم خارج الملة "كفار".


وتابع أستاذ الفقة المقارن، أن من استحل المحرم " كفر"، لافتا إلى أن من فعل ذلك رد الأمر على الله كما أوضح إمام الدعاه الشيخ محمد متولى الشعراوى رحمه الله.


وتابع أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الجنة ليست حكرا على دين دون دين، ولا على طائفة دون طائفة، الجنة والنار لله وحده.


وكان المتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعى، قد أعلن مساء أمس عن انفجار عبوة ناسفة اليوم الخميس، بإحدى المركبات المدرعة.


وأكد المتحدث العسكري فى بيان له استمرار القوات المسلحة في أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد كريمة: تجوز إقامة صلاة الغائب على موتى كورونا والصلاة عليهم داخل القبور.. فيديو

أحمد كريمة: لا نستطيع تعميم رخصة الإفطار للجميع في رمضان خوفاً من كورونا.. فيديو

الصيام فى زمن كورونا | من يحكم ..الطبيب أم الفقيه؟ "فيديو"

أحمد كريمة: نبي الله إدريس لا علاقة له بالأهرامات وأبو الهول

أحمد كريمة يطالب بإسقاط الجنسية على من يعتدي على رجال القوات المسلحة.. فيديو

أحمد كريمة: سيناء لا تقل قداسة عن مكة والمدينة والقدس.. ومصر لن تنكسر.. فيديو

ترشيحاتنا

على الطريقة الفرنسية.. يوفنتوس يرفض التتويج بـ الدوري الإيطالي بعد إلغاء الموسم

فيديوجراف.. ماذا يفعل البرنس داخل فيلا أبوهشيمة؟

أخبار الفن.. ريهام سعيد: أمي مشتغلتش رقاصة.. عدد زيجات محمود شكوكو وأزمته مع الملك فاروق

تطور علمى مذهل.. اختبار أمريكى يكشف عدوى كورونا خلال 24 ساعة من الإصابة

شاهد.. تعليق جديد من محمود كهربا بعد ظهوره في رامز مجنون رسمي

آخر يوم للخدمة في سيناء.. شهيد المنوفية استعد للنزول إجازة وجاء محمولا بـ النعش

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. تويوتا راف فور معدلة بواجهة لامبورجيني اوروس

هنخس في رمضان .. العصير الأخضر مشروب خارق للتنحيف وتنظيف الجسم

جددي سفرتك.. طريقة عمل كيكة المكسرات