كافر.. أحمد كريمة يكشف جريمة استحلال دم جنود مصر.. فيديو

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن العلماء أجمعوا على أن من استحل المحرم فقط "كفر".





وأكد كريمة، في برنامج "نور النبي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامى حمدى رزق، أن الذين يستحلون دم جنود مصر الأبطال فإنهم خارج الملة "كفار".





وتابع أستاذ الفقة المقارن، أن من استحل المحرم " كفر"، لافتا إلى أن من فعل ذلك رد الأمر على الله كما أوضح إمام الدعاه الشيخ محمد متولى الشعراوى رحمه الله.





وتابع أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الجنة ليست حكرا على دين دون دين، ولا على طائفة دون طائفة، الجنة والنار لله وحده.





وكان المتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعى، قد أعلن مساء أمس عن انفجار عبوة ناسفة اليوم الخميس، بإحدى المركبات المدرعة.





وأكد المتحدث العسكري فى بيان له استمرار القوات المسلحة في أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره .