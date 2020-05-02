ليسوا مثل بقية الموتى.. بنصوص القرآن هؤلاء أموات تجري عليهم الأرزاق كالأحياء

قال الله تعالى: «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ» الآية 169 من سورة آل عمران، في تفسيرها قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن في هذه الآية الكريمة ينهى الله تعالى عباده عن أن يظنوا أن الشهداء الذين قدموا أرواحهم في سبيل الله تعالى مثل: (نصرة دين الله، نصرة الحق، حماية الوطن، حماية الناس، حماية الأموال، حماية الأعراض، حماية الممتلكات العامة والخاصة... وغيرها من الحقوق).





وأوضح « مركز الأزهر » في شرحه للآية الكريمة، أنه تعالى نهاهم أن يظنوا أنهم مجرد موتى مثل بقية الموتى، تنتهي حياتهم بمجرد موتهم، لا، بل إنهم في الحقيقة أحياء حياة هي أحسن من حياتهم في الدنيا، وهم في هذه الحياة تجري عليهم الأرزاق كما تجري على الأحياء.





وأضاف أنه قد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم طبيعة هذه الحياة للشهداء فَقَالَ: «أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ، لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ، فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمُ اطِّلَاعَةً، فَقَالَ: هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا؟ قَالُوا: أَيَّ شَيْءٍ نَشْتَهِي وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا، فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَنْ يُتْرَكُوا مِنْ أَنْ يُسْأَلُوا، قَالُوا: يَا رَبِّ، نُرِيدُ أَنْ تَرُدَّ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا حَتَّى نُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى، فَلَمَّا رَأَى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تُرِكُوا» [رواه مسلم].





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وأشار إلى أنه لعظم هذا النعيم الذي أعده الله تعالى للشهداء يتمنون أن يرجعوا إلى الدنيا ليقتلوا في سبيل الله مرة أخرى، وهم في هذا الأمر متفردون، فلم يثبت أن أحدا من أهل الجنة تمنى أن يرجع إلى الدنيا ليعمل مثل عمله الذي كان سببا في دخول الجنة إلا الشهداء.





واستشهد بما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ نَفْسٍ تَمُوتُ لَهَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ، يَسُرُّهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، إِلَّا الشَّهِيدُ، فَإِنَّهُ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى، لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ» [رواه أحمد]، منوهًا بأنه في الآية الكريمة دليل على فضل الشهادة في سبيل الله تعالى، وعلى النعيم العظيم الذي أعده للشهداء مما لم يشاركه فيه غيرهم من أهل الجنة، وبالله التوفيق.