تقارير: فشل مفاوضات إشبيلية وراكيتيتش

كشف تقرير صحفي عن اقتراب فشل صفقة عودة الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم برشلونة، إلى ناديه السابق إشبيلية.





وارتبط اسم راكيتيتش البالغ من العمر 32 عامًا، بالعودة إلى إشبيلية في الميركاتو الصيفي المقبل، مع اقتراب رحيله عن برشلونة، في ظل انتهاء عقده في صيف 2021.





ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن الأزمة الاقتصادية بسبب فيروس كورونا، ستقف عائقًا في طريق إشبيلية لإتمام صفقة عودة راكيتيتش.





وأشارت إلى أن مونشي المدير الرياضي لإشبيلية، ليس لديه المال الكافي حاليًا لاستعادة جهود راكيتيتش.





وبالإضافة إلى مطالب برشلونة المالية، هناك أزمة أخرى تتعلق براتب اللاعب، حيث يتقاضى راكيتيتش نحو 7.8 مليون يورو سنويًا من البارسا، وهو رقم كبير على خزينة إشبيلية.





وأوضحت الصحيفة أن راكيتيتش اشترط توقيع عقد يمتد لـ 3 مواسم، كما طالب بنفس الراتب الذي يتقاضاه في برشلونة.



