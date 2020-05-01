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اقتصاد

رئيس مطوري القاهرة الجديدة يشيد بقرارات الدولة الاحترازية لحماية القطاع العقاري

الجمعة 01/مايو/2020 - 10:36 م
استثمار عقارى
استثمار عقارى
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آمنة عبدالعظيم
قال المهندس محمد البستاني رئيس مطورى القاهرة الجديدة، إن أعضاء الجمعية يساندون قرارات الدولة والإجراءات الاحترازية التى تم اتخاذها للحفاظ على النشاط الاقتصادى وحماية المواطنين فى نفس الوقت من انتشار فيروس الكورونا المستجد.

وأوضح البستاني لـــ"صدى البلد"، أن أغلب قرارات الدولة لحماية القطاع العقارى جيدة فى مجملها، ونرى أن التعاون كامل بين الدولة من جانب والقطاع الخاص وعلى رأسه المطورين العقاريين لتفعيل الإجراءات الاحترازية.

وتابع، أن الجمعية خاطبت جهاز تنمية القاهرة الجديدة لسرعة تطبيق القرار الخاص بتوحيد ألوان واجهات المبانى بالمدينة، وهو المقترح رقم 2 لتوحيد الطابع المعمارى بالمدينة والصادر من هيئة المجتمعات العمرانية فى 11 فبراير الماضي.

كما طالبت الجمعية بتحديد آلية سداد أقساط أراضى بيت الوطن بالمدينة، وخاصة أنه من المقرر سدادها بالدولار بتحويلات من الخارج، وكذا طالبنا بإعادة النظر فى الرسوم المقررة للوحات الإعلانية بمناطق بيت الوطن لتخفيضها، لسرعة تسويق المنطقة والترويج لها وتعميرها.

يذكر أن جمعية مطورى القاهرة الجديدة تضم أكثر من 70 شركة عاملة بالمدينة فى عضويتها، وتسعي للتنسيق مع الجهاز لتيسير سبل التعاون مع العاملين بالمشروعات المختلفة بالمدينة، ولسرعة تنمية القطاعات الجديدة بها.
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