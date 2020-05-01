القطايف والكنافة من أبرز الحلويات على موائد الإفطار فى شهر رمضان.. فيديو وصور

يأتى شهر رمضان بأجواء مختلفة مليئة بالفرح, الشوارع مليئة بالزينة ..اغانى رمضان فى كل مكان .. فوانيس فى كل بيت ... رائحة صنع الكنافة والقطايف تملأ الشوارع.





من العادات التقليدية لدى المصريين فى شهر رمضان, شراء الكنافة والقطايف فهى من أبرز الحلويات فى هذا الشهر الكريم يجمع عليها الكبير والصغير.





القطايف فترجع للعصر العباسي، وهي من الحلويات الشرقية التي تشتهر بها مصر وبلاد الشام ويكثر تناولها في شهر رمضان مع الكنافة، وخاصة بعد الإفطار وهي عجينة محشوة بأصناف مختلفة مثل القشدة أو المهلبية أو المكسرات أو الجبنة وتقدم مقلية.









بينما للكنافة عدة أنواع منها الكنافة اليدوية التي تصنع بالطريقة التقليدية، حيث تصنع بواسطة كوب به ثقوب مما يطلق عليها اسم كنافة بلدي، إضافة إلى النوع الثاني من الكنافة وهي الكنافة الشعر، وذلك بسبب خيوطها الرفيعه التي تشبه الشعر وهذا النوع هو الأشهر لدى ربات المنزل , أما النوع الثالث والأخير هو الكنافة المكينة، حيث أنه يصنع بواسطة الالة، وظهر في الآونة الأخيرة.



