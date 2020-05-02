إنشاء منطقة صناعية على 1600 فدان بأكتوبر الجديدة.. اعرف التفاصيل





وأوضح النجار فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن المنطقة الصناعية الجديدة بالمدينة، ستشهد توصيل كافة المرافق السيادية للأراضى تمهيدا لبدء طرحها للراغبين فى إنشاء مصانع بالمدينة.





وتابع رئيس الجهاز، أن المدينة حديثة الإنشاء ومن المتوقع أن تضم كافة الأنشطة الاقتصادية "صناعى وتجارى، وإدارى"، وكافة قطاعات الإسكان "اجتماعى ومتوسط ومتميز".





وأشار، إلى أن المدينة تبلغ مساحتها نحو 90 ألف فدان، وبها عدة مشروعات متميزة خاصة بقطاع الإسكان وتضم منطقة كاملة للإسكان الاجتماعى بها أكثر من 40 ألف وحدة سكنية على ممساحة "800 فدان".

كشف المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، عن بدء ترفيق الجهاز لـــ1600 فدان جديدة ضمن المشروعات الصناعية المقرر تنفيذها بالمدينة الفترة المقبلة.