عزمي مجاهد: كوت ديفوار أجمل ذكرياتي في رمضان .. ومسلسل الاختيار استثناء

أكد عزمى مجاهد مدير إدارة المتابعة بإتحاد الكرة أنه يبدأ يومه فى شهر رمضان بصلاة التراويح ثم يعقبها الإفطار مع العائلة التي تضم الأبناء إلى جانب أحفاده، لافتا إلى أنه نظرا لأزمة انتشار فيروس كورونا لن يتوجه الى المنصورة مثلما يفعل كل عام لتناول الإفطار وقضاء أوقات ممتعة خلال يومى الخميس والجمعة من كل إسبوع والاستمتاع بالجو الأسري الذي يفتقده الجميع فى بقية شهور العام.
وقال مجاهد: أحرص على ختم القرآن الكريم فى ليلة القدر من شهر رمضان المعظم كل عام، مشيرا الى أنه يقوم بقراءة القرآن قبل صلاة التراويح لكي يتسنى له الانتهاء من ختم القرآن فى تلك الليلة.
وأضاف أن أجمل الذكريات التى مرت عليه خلال شهر رمضان المعظم تمثلت خلال تواجده رئيسا لبعثة فريق الكرة الأول بـ نادى الزمالك فى كوت ديفوار عام 2003 لاسيما وأن المارد الأبيض حصل خلالها على بطولة الأندية فى ذلك العام، مشيرا إلى أن أفضل شئ فى تلك المهمة أن لاعبى الفريق الأبيض لم تشهد إفطار أى لاعب وخاضوا المباراة وهم صائمون.
ولفت الى أنه لا يتابع أى مسلسل عبر شاشات القنوات الفضائية أو الأعمال الدرامية باعتبارها تسيء الى الشهر الفضيل وتعطى صورة غير حقيقية عن الشعب المصرى من خلال ما يتم تقديمه من أعمال تظهر السلوك غير السوى والجوانب السلبية بطريقة مستفزة ولا تكون هادفة على الإطلاق إلا أن مسلسل الإختيار يعتبر إستثناء لكونه جسد ملحمة تاريخية للشهيد احمد منسي وللعمل المضنى الذى يبذله أبناء القوات المسلحة من أجل الدفاع عن الوطن.
ونوه الى أن الطبق المفضل له خلال شهر رمضان الكريم يعتبر الملوخية والبامية واللحم الضانى الى جانب الحمام المحشى مع الخشاف بالبلح فضلا عن الكنافة والقطايف.
وأشار إلى أنه يحرص على مساعدة زوجته فى المطبخ فى أعمال كثيرة خلال الشهر المعظم، مضيفا ان يكون فى قمة سعادته وهو يقوم بعمل السلطات وإعدادها ضمن مائدة الإفطار.
وقال أيضا أنه يذكر ان أول فانوس تلقاه كهدية خلال شهر رمضان أحضره له الراحل والده وهو طفل لا يتعدى عمره الخمس سنوات مشيرا الى أنه كان فى قمة السعادة، مضيفا أنه يحرص دوما على إهداء أحفاده الفانوس لاسيما وأنها من أجمل العادات التى يحرص عليها الشعب المصرى.