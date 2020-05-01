عزمي مجاهد: كوت ديفوار أجمل ذكرياتي في رمضان .. ومسلسل الاختيار استثناء

ولفت الى أنه لا يتابع أى مسلسل عبر شاشات القنوات الفضائية أو الأعمال الدرامية باعتبارها تسيء الى الشهر الفضيل

وتعطى صورة غير حقيقية عن الشعب المصرى من خلال ما يتم تقديمه من أعمال تظهر السلوك غير السوى والجوانب السلبية بطريقة مستفزة ولا تكون هادفة على الإطلاق إلا أن مسلسل الإختيار يعتبر إستثناء لكونه جسد ملحمة تاريخية للشهيد احمد منسي وللعمل المضنى الذى يبذله أبناء القوات المسلحة من أجل الدفاع عن الوطن.