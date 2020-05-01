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أخبار العالم

جمعية مصارف لبنان ترفض خطة الإنقاذ الحكومية

الجمعة 01/مايو/2020 - 07:36 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
نقلت قناة "سكاي نيوز" عن جمعية مصارف لبنان إعلانها عدم تأييد خطة الإنقاذ الاقتصادية التي أعلنتها حكومة البلاد.

وأوضحت جمعية مصارف لبنان أنه لم يجر التشاور معها بشأن خطة الإنقاذ الحكومية رغم كونها جزءا رئيسيا في أي حل.

وأضافت الجمعية أن الخطة الحكومية ستعرقل على الأرجح الاستثمار في الاقتصاد وبالتالي تقويض أي فرص للتعافي.

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، أن مجلس الوزراء صوت بالإجماع على الخطة الاقتصادية، مؤكدا أن بهذه الخطة يمكن بناء مستقبل البلاد.

وأضاف دياب خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس، أن لبنان سيطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي بطلب برنامج اقتصادي.

ولفت إلى أن الخطة الاقتصادية تنطلق من ضرورة البدء فورا بتنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها.
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