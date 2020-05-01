بيت العائلة المصرية يدين الحادث الإرهابي بمدينة بئر العبد

أصدر بيت العائلة المصرية بيانا اليوم يدين فيه الحادث الإرهابي الغاشم الذى استهدف مجموعة من أبطال القوات المسلحة الباسلة بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.





وجاء في نص البيان، رئيسا بيت العائلة المصرية والأمين العام والأمين العام المساعد وملجس أمناء بيت العائلة ولجانه التنفيذية والمنسق العام لبيت العائلة المصرية، يدينون الهجوم الإرهابي الدموي ببئر العبد، والذى استهدف عددا من جنود مصر الأبطال، وينعون ببالغ الأسى والحزن شهداء الوطن الأبرار، ويتمنون للمصابين الشفاء العاجل ولأسرهم الكريمة الصبر والسلوان.









ويؤكدون أن هذا الهجوم الإرهابي الغادر يدل على خسة مرتكبيه وتجردهم من أدنى درجات الإنسانية وأنهم لم يراعوا حرمة هذا الشهر الكريم أو هذه الجائحة التى يمر بها العالم وأن هذه الأفعال لن تنال من عزيمة المصريين بل ستزيد جنود مصر الأبطال ثباتا وقوة.





ويتوجهون في هذه الأيام المباركة إلى الله سبحانه وتعالى أن يتغمد شهداء الوطن برحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، حفظ الله مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.





وكان فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد نعيا شهداء الوطن في الحادث الإرهابي الذى وقع أمس بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.