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عمرو يوسف يتحدى أحمد السقا في برنامجه: محدش يقولي ابراهيم الأبيض

الجمعة 01/مايو/2020 - 07:49 م
السقا
السقا
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عبد الخالق صلاح
يستضيف النجم أحمد السقا اليوم في برنامجه اغلب السقا؛ الفنان عمرو يوسف، والذي ابدى استعداده الكبير على هزيمة السقا في مسابقات البرنامج؛ مرددا: " محدش يقولي السقا وابراهيم الابيض والكلام ده أنا جاي أغلب السقا".


وتنافس النجمان في أول لعبة في البرنامج وهي الصعود على الصناديق، والتي فاز بها السقا، وفي ثاني مسابقة كانت ضربات الجزاء وفاز بها احمد السقا.

برنامج "اغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم.


وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية، بالإضافة إلى ذلك يوجد مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.


يُعرض برنامج "اغلب السقا" على MBC مصر يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 12:00 منتصف الليل.
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