أحداث أول أسبوع رمضان: مصر تتعايش مع كورونا وتبدأ العلاج.. اختفاء زعيم كوريا الشمالية .. تجدد الإرهاب في سيناء..وأزمات رامز جلال وسما المصري وحنين حسام

يستعرض موقع صدى البلد الإخباري من خلال التقرير التالي أبرز الأحداث التي شهدها الأسبوع الأول من شهر رمضان كالتالي :





مرتضى منصور عن حبس سما المصري وحنين حسام: البلد بتنضف .. فيديو





قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إن مصر بها نائب عام قوى وهو المستشار حمادة الصاوى الذى يذكرنا بالقضاة العموم في الماضي..للمزيد اضغط هنا





الحقيقة الكاملة وراء اختفاء كيم يونج أون.. هل مات زعيم كوريا الشمالية أم هرب من كورونا ؟





لا يزال الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون، بعيدًا عن أنظار الجمهور، وركزت وسائل الإعلام المتشددة .. للمزيد اضغط هنا





رد قاسٍ من على جمعة على زاهي حواس بسبب سيدنا إدريس وأبو الهول: سقطة ومحاولة للعودة





علق الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، على اعتراض الدكتور زاهي حواس..للمزيد اضغط هنا





السيسي يجتمع عبر الفيديو كونفرانس بعدد من مديري مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية





وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير الاحتياجات والمستلزمات الطبية اللازمة لمستشفيات العزل، والتأكد من تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة وأعلى معايير مكافحة العدوى بها ..للمزيد اضغط هنا





بسبب اختفاء كيم جونج.. وزير الخارجية الأمريكي: مستعدون لأي سيناريو محتمل في كوريا الشمالية





قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لأي سيناريو محتمل في كوريا الشمالية..للمزيد اضغط هنا





أفعال فاضحة وإغراء بالدعارة.. تفاصيل التحقيق مع سما المصري.. بيان





أعلنت النيابة العامة، حبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن، وشهرتها "سما المصري" أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ وذلك لاتهامها بنشر صور ..للمزيد اضغط هنا





حفتر يتصدر تويتر بعد قبوله التفويض الشعبي





تصدر حفتر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عقب قبوله التفويض الشعبى وإسقاط الاتفاق السياسي أو ما يطلق عليه اتفاق الصخيرات..للمزيد اضغط هنا





mbc تكشف مصير وقف برنامج رامز مجنون رسمى.. تفاصيل





أثار برنامج "رامز مجنون رسمى" حالة من الجدل الواسع منذ الحلقة الأولى والذى يعرض حاليا فى رمضان على قناة mbc حيث طالب البعض بضرورة وقف عرضه تماما..للمزيد اضغط هنا





مع عودة الخدمات بشكل تدريجي.. مدبولي: إجراءات احترازية جديدة للتعايش مع فيروس كورونا





ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية " فيديو كونفرانس.. للمزيد اضغط هنا





المتحدث العسكري: تنفيذ عملية نوعية بشمال سيناء ومقتل عنصرين تكفيريين شديدي الخطورة





قال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة إنه بناءً على معلومات إستخباراتية تفيد بتواجد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء، قامت القوات بتنفيذ عملية نوعية..للمزيد اضغط هنا





الصيف بدأ.. الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة على كافة الأنحاء.. والعظمى تصل لـ 39 درجة





أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس، حيث يكون مائلا للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا..للمزيد اضغط هنا





حقن أول مريض مصاب بفيروس كورونا بالبلازما المستخلصة من المتعافين في مصر





أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن بدء تجربة حقن المصابين بـ فيروس كورونا المستجد من بلازما المتعافين من الفيروس وذلك لعلاج الحالات الحرجة..للمزيد اضغط هنا





أبحاث طلاب المدارس وامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية .. تحديات تواجهها التعليم في نهاية عام دراسي أربكه كورونا





تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لمواجهة العديد من التحديات خلال شهري مايو و يونيو 2020 ..للمزيد اضغط هنا





عجز العالم وفعلها العرب.. تفاصيل نجاح أول علاج لـ كورونا بـ الإمارات





في الوقت الذي بدأ فيه العالم يتحول من مراحل العلاج التقليدي التي تعتمد في الأساس على بروتوكولات علاجية لمقاومة..للمزيد اضغط هنا



