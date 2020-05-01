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برلمان

برلمانية تطالب بتنفيذ أحكام الإعدام في الإرهابيين على الملأ

الجمعة 01/مايو/2020 - 08:18 م
القوات المسلحة
القوات المسلحة
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فريده محمد
أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن الشعب المصري باكلمه يدين للشهداء بجميل كبير بسبب التضحيات الغالية التي قدموها في سبيل الدفاع عن مقدرات البلاد.

وطالبت النائبة في بيان لها، بتكثيف الحملات التي تظهر الجماعات الإرهابية على حقيقتها، ومنها دعم الأعمال الدرامية التي تحقق هذا الغرض، لأن هذا الأمر يضرب الصورة التي تحاول هذه الجماعات تصديرها لافرادها أو للمجتمع.

وأشارت الى لا بد من الانتقام بكافة السبل من هؤلاء الإرهابيين وتنفيذ الأحكام القضائية ضدهم وخاصة الإعدام على مرأى ومسمع من العالم أجمع، حتى نشفي غليل أسر الشهداء والمصابين.

ونعت النائبة، شهداء حادث بئر العبد، مؤكدة دعم قوات الجيش والشرطة في حربهما المقدسة ضد الإرهاب.
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