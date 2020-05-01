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أخبار البلد

البحوث الإسلامية ينعى الدكتور عبد الغفار هلال: خدم العلم وأهله

الجمعة 01/مايو/2020 - 08:38 م
الأمين العام لمجمع
الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية
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محمد شحتة
نعي مجمع البحوث الإسلامية الأستاذ الدكتور عبد الغفار هلال الأستاذ بكلية اللغة العربية بالقاهرة وعميدها الأسبق ، وأحد علماء اللغة في مصر والعالم، والذي وافته المنية اليوم.

وأكد أمين عام المجمع الدكتور نظير عياد، أن المفكر الإسلامي أسهم بدور كبير في التجديد في الفكر الإسلامي، وخدمة العلم وأهله، حيث شارك في العديد من الموتمرات العلمية الدولية، وله العديد من المؤلفات المتخصصة في اللغة العربية، وله التفسير البياني للقرآن، وله العديد من الدواوين الشعرية.

ويتقدم المجمع بخالص العزاء لأسرته ولطلاب العلم من تلاميذه في مصر والعالم الإسلامي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل ما قدمه من علم نافع في صحيفة حسناته.
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