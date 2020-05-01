البحوث الإسلامية ينعى الدكتور عبد الغفار هلال: خدم العلم وأهله

نعي مجمع البحوث الإسلامية الأستاذ الدكتور عبد الغفار هلال الأستاذ بكلية اللغة العربية بالقاهرة وعميدها الأسبق ، وأحد علماء اللغة في مصر والعالم، والذي وافته المنية اليوم.





وأكد أمين عام المجمع الدكتور نظير عياد، أن المفكر الإسلامي أسهم بدور كبير في التجديد في الفكر الإسلامي، وخدمة العلم وأهله، حيث شارك في العديد من الموتمرات العلمية الدولية، وله العديد من المؤلفات المتخصصة في اللغة العربية، وله التفسير البياني للقرآن، وله العديد من الدواوين الشعرية.



