برلمانية تتحفظ على إعفاء صغار المزارعين من القروض.. تفاصيل

تحفظت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على المقترح البرلمانى الخاص بإعفاء صغار المزارعين المتعثرين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي من فوائد القروض.

وقالت "الكسان" لـ"صدى البلد"، إن إعفاء المزارعين من فوائد القروض يرجع لسياسة البنك المركزى فهى سياسة مالية تتعلق بالبنك، مشيرة الى أن تاجيل الفوائد هو الحل فى ظل وجود أزمة كورونا المستجد.

وتسائلت البرلمانية، من هم صغار المزارعين ؟ فهناك اسئلة كثيرة ينبغى معرفتها قبل اتخاذ أى أجراءات فى هذا الشأن.





وكان ذلك بعد أن تقدم محمود عادل شعلان، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، اليوم، الخميس، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى رئيس الوزراء، ووزيري المالية والزراعة، لإعفاء صغار المزارعين المتعثرين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي من فوائد القروض.





وأوضح "النائب"، في مقترحه، أن المزارعين كغيرهم من باقي القطاعات المتضررة، تعاني أشد المعاناة قبل أزمة "كورونا"، وحتى بعد وقوعها زادت حدة المعاناة نتيجة تعذر البعض عن القيام بترويج محاصيلة وبيعها بسبب الظروف الراهنة، وهو ما تسبب في خسائر كبيرة لهم، وأصبح البعض لا سيما صغار المزارعين عاجز عن توفير احتياجاته المعيشية، والزراعية.

وأكد "نائب كفر الدوار"، لا بد من الوصول إلى صيغة تفاهم بين وزارة الزراعة وبنك التنمية الزراعي لدعم المزارعين في إطار خطة الدولة الإستراتيجية لدعم الفئات المتضررة من الأزمة الحالية، من خلال مبادرة بإعفاء صغار المزارعين من فوائد القروض.

ولفت "عضو لجنة الزراعة" إلى أن هناك مزارعين صدر في حقهم أحكام قضائية بالحبس، وأصبحوا مهدديين هم وأسرهم، نتيجة عجزهم عن الوفاء بالإلتزامات المالية الواقعة على عاتقهم، وهو ما يتطلب تدخل من وزارة الزراعة.