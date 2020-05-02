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أخبار البلد

اليوم .. التضامن تطلق أكبر قافلة للمساعدات الغذائية لجميع المحافظات

السبت 02/مايو/2020 - 12:37 ص
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
تشهد اليوم السبت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير انطلاق أكبر  قافلة  للمساعدات الغذائية شاملة وتضم ٥٠٠  طن من المواد الغذائية، من ساحة استاد القاهرة بمدنية نصر، لجميع المحافظات.


وكان  صندوق تحيا مصر قد أطلق صباح أمس  الجمعة، 22 قافلة جديدة  تتضمن 123 سيارة محملة بـ 1650 طنا من المواد الغذائية واللحوم والمطهرات ليتم توزيعها على 150 ألفا من الأسر الأولى بالرعاية في 22 محافظة بمناسبة شهر رمضان المعظم.


يأتي ذلك ضمن أنشطة مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة" التي أطلقها الصندوق لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة.

وانطلقت القوافل إلى محافظات: الوادي الجديد مطروح، جنوب سيناء، البحيرة، البحر الأحمر (حلايب وشلاتين)، بني سويف، قنا، المنيا، الأقصر، أسوان، القليوبية، الدقهلية، كفر الشيخ، الشرقية، المنوفية، الغربية، القاهرة، الجيزة، الإسكندرية ، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس.

شهد إطلاق القوافل كل من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الدكتورة نيفين جامع وزير الصناعة والتجارة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، واللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، وفضيلة الدكتور علي جمعة  عضو اللجنة التنفيذية للصندوق واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.
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