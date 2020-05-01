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عمرو يوسف يتفوق على أحمد السقا ويهزمه في عقر داره .. فيديو

الجمعة 01/مايو/2020 - 08:27 م
عمرو يوسف
عمرو يوسف
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عبد الخالق صلاح
تفوق الفنان عمرو يوسف على النجم أحمد السقا؛ في مسابقة اللف والدوران، ليصل مجموع نقاط يوسف 9، مقابل 6 للسقا.

وكان النجمان أحمد السقا وعمرو يوسف، تنافسا في برنامج أغلب السقا، واستطاع السقا أن يهزم يوسف في لعبة قوة الملاحظة، وفي مسابقة جر العربات الصغيرة فاز بها عمرو يوسف.


برنامج "اغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم.


وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية، بالإضافة إلى ذلك يوجد مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.


يُعرض برنامج "اغلب السقا" على MBC مصر يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 12:00 منتصف الليل.
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