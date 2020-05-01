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مرأة

بعد تصدرها تريند.. 5 صور لـ سلاف فواخرجي تبرز أنوثتها

الجمعة 01/مايو/2020 - 08:37 م
صدى البلد
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رنا عصمت

تصدرت الفنانة سلاف فواخرجي ، تريند موقع جوجل ؛ وتشارك الفنانة سلاف فواخرجي  متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورها الجديدة.


وفي الفترة الأخيرة ظهرت الفنانة سلاف فواخرجي، بالعديد من الإطلالات المميزة، والجذابة، والتي أثارت جدلا كبيرا، حيث إنها بالرغم من الفترات التي ابتعدت عنها عن الأنظار إلا أنها مازالت محتفظة بأناقتها، ورشاقتها، وجمالها الخلاب.


أما من الناحية الجمالية تعتمد سلاف فواخرجي على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج البسيط والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه بالألوان الترابية.


وفيما يلي سنقوم برصد أبرز إطلالات سلاف فواخرجي  في الفترة الأخيرة.

بعد تصدرها تريند.. 5 صور لـ سلاف فواخرجي تبرز أنوثتها
بعد تصدرها تريند.. 5 صور لـ سلاف فواخرجي تبرز أنوثتها
بعد تصدرها تريند.. 5 صور لـ سلاف فواخرجي تبرز أنوثتها
بعد تصدرها تريند.. 5 صور لـ سلاف فواخرجي تبرز أنوثتها
بعد تصدرها تريند.. 5 صور لـ سلاف فواخرجي تبرز أنوثتها
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بعد تصدرها تريند.. 5 صور لـ سلاف فواخرجي تبرز أنوثتها

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