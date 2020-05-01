ربة منزل تقتل زوجها بالبحيرة لاعتراضه على جلوسها مع جارتها

تمكن رجال وحدة مباحث مركز شرطة أبو المطامير من القبض على ربة منزل لقيامها بقتل زوجها إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب اعتراضه على جلوسها مع جارتها بالنهار وإهمال الأعمال المنزلية.





تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة أبو المطامير من أهالى قرية العاشرة مدرسة التابعة لقرية العشرة آلاف بقيام " رقية" 27 سنة، ربة منزل بقتل زوجها " تامر"، عامل زراعى داخل منزل الزوجية.





وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الجريمة وكشفت التحريات الأولية للمقدم أحمد سمير رئيس مباحث مركز ابو المطامير نشوب مشاجرة بين المجنى عليه والمتهمة بسبب جلوسها مع جارتها أمام المنزل.





قامت على اثرها الزوجة بإحضار سكين المطبخ وقتل الزوج للتخلص منه نهائيا.



