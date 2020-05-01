AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ساحة رأي

د. هادى التونسي يكتب: بعض الرجال

الجمعة 01/مايو/2020 - 09:42 م
صدى البلد
Advertisements
- طفولتهم أوامر ونواهي تارة ، وتدليل وتمليح تارة آخرى . أوامر قد لا يدركون مدى فائدتها ، ونواهي لا يدرون أسبابها . لكنهم أطفال يمتثلون كسبًا للرضا أو خوفًا من العقاب . تدليل ربما وراءه فرحة والدين بطفل جميل ، أو رغبة أيهما في إبهاره بالهدايا  والإطراء كسبًا لمحبته دون جهد أو فهم ومشاركة مسئولة تقربه وتعلمه ، يعاملونه كدمية عجيبة تؤكد ذواتهم حين يفخرون بنوادرها  ، وإن تمرد فله الزجر وسوء الجزاء . فهل شعر ذلك الطفل بالأمان  ؟ وهل فهمنا شعوره وتجاوبنا مع حق احتياجه ؟ وهل احترمنا طفولته وحقوقه وإنسانيته ؟ وهل تواصلنا جميعًا  معه أم أحس لاوعيه أن الوحدة مصيره والمنفعة قانونه .

-      بذرة الوحدة تنمو مع الزمن بزيادة التوقعات  ؛ عليه أن يتفوق دراسيًا ويلتزم أخلاقيًا ، ويتماشى مع  الموروث الثقافي والاجتماعي  والديني حتى ولو تظاهرًا ، وأن يمتلك جسمًا قويًا مفتولًا ، أن يفرض نفسه بالقوة بين الأقران  والمنافسين حتى على حساب مبادئ تسبقها المنفعة  ؛ فإما غالب أو مغلوب ، يرى الوحدة مصيرًا والمنفعة قانونًا ، والشطارة الخادعة وسيلة مقبولة ، والعواطف ضعفًا ، والمبادئ راية كلامية ، والإنسانية والحقوق لغة الضحايا والأغبياء ، والزهو والتفاخر والاصطناع تأكيدًا لرجولة يتصورها  .

-    بعض الرجال يتربى فى وسط يمجد القوة ويقمع الإنسانية والحقوق ولا يحترم الآخر إلا قياسًا على سطوته وثرائه وسلطته ومكانته  . بعض الرجال يتراوحون بين التجبر والقمع أو الخوف والضياع  . قمع النفس ممارسة أزلية  ، والسيطرة على الغير بديل للتوافق النفسي ، وإلا أصيبوا  بالتوتر والإحباط والانهيار  ، وتولدت المشاكل والصراعات  .

-      بعض هؤلاء الرجال يعتبرون الرجولة سطوة  ، لا تحفل بالمنطق والحقوق والإنسانية والاحترام ؛ احترام الذات واحترام الآخر  . هم ضحايا لتربية تمجد القوة وتتناسى الإنسانية  ، ولكنهم يعيدون الكرة  بعد تبادل الأدوار مع زوجاتهم وأطفالهم في حلقة مفرغة  ، تفرخ الوحدة والظلم والشقاء  .

-      بعض هؤلاء الرجال حين يمتلك المال والمكانة  والنفوذ يريد أيضًا أن يمتلك زوجة خانعة  ، تؤكد بإعجابها أو خضوعها اختياره النفسي وذكورية فجة لا تستند على آدمية ومبادئ وتوافق واحترام  ، فلا يستطيع أن يمنح كرامة وحنانًا لم يحصل عليهما طفلًا ، ويتحول الى كافل حامى وحيد ، يعتمد عليه الآخرون دون تواصل أنساني يطفئ احتياجه .


-     فهل يمكن لبعض النساء أن يتمتعن بمزيد من الكرامة والاحترام والاستقلالية  ؟ وهل يمكن لبعض الرجال أن يكونوا أكثر إنسانية واحترامًا وتوافقًا  ؟ وهل يمكن لنا أن نربى أطفالا  أسوياء  ينعمون  بالحقوق والاحترام والكرامة والتلقائية  والأمان ؟. 
Advertisements

ترشيحاتنا

عجز العالم وفعلها العرب.. تفاصيل نجاح أول علاج لـ كورونا بـ الإمارات

فرصة أخرى للحياة .. انغلاق ثقب الأوزون رسميًا

ماذا يُغضب إسرائيل من مسلسل النهاية.. هاجس الزوال من الوجود أم إنتاجه المصري؟

على مقعد العضوية.. نجم الأهلي السابق يعلن الترشح فى انتخابات اتحاد الكرة

منح بالجملة فى عيد العمال.. كل ما تريد معرفته عن دعم العمالة المتضررة من كورونا

118 مليون جنيه.. الخطيب يبحث مصادر تمويل صفقة التعاقد النهائي مع رمضان صبحي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغربها التفاح والبروكلي .. أنواع غير متوقعة من الطعام تسبب انتفاخ المعدة فى رمضان

بشعر أشقر.. شاهد نيللى كريم امرأة عجوز

بالأسود اللامع .. راندا البحيري تخطف الأنظار في أحدث ظهور