احتفالية لتعافي رئيس تمريض مستشفى العزل بالإسكندرية من كورونا.. فيديو

احتفل أفراد الطاقم الطبي والعاملين بمستشفى العجمي النموذجي، الذي يستخدم كمستشفى عزل لمرضى فيروس كورونا بالإسكندرية اليوم، بتعافي أمل حامد، رئيس فريق التمريض بالمستشفى من الفيروس.
وكانت أمل حامد رئيس فريق التمريض بمستشفى العزل بالإسكندرية تم احتجازها بعد أن ظهرت نتائج المسح الطبى الأول إيجابية بالاصابة بالفيروس لها ولـ2 أطباء آخرين، قبل أن تتعافى وتظهر النتائج الأخيرة سلبية الإصابة بعد رحلة علاج استمرت نحو 20 يوما.
وأكدت رئيس التمريض أن المستشفى يقدم عناية طبية لكل مريض، معربة عن سعادتها لظهور النتائج السلبية لها ومتمنية الشفاء لجميع المرضى.
وكان مستشفى العجمي النموذجي بالإسكندرية، أعلن في وقت سابق ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس، إلى 82 حالة.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة خصصت مستشفى العجمي بالإسكندرية ليكون مستشفى العزل لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بينما خصصت مستشفى العزل بأبو قير ليكون مستشفى عزل لذووي الحالات البسيطة من مصابي فيروس كورونا والذين لا يحتاجون إلى عناية فائقة.
وكانت أمل حامد رئيس فريق التمريض بمستشفى العزل بالإسكندرية تم احتجازها بعد أن ظهرت نتائج المسح الطبى الأول إيجابية بالاصابة بالفيروس لها ولـ2 أطباء آخرين، قبل أن تتعافى وتظهر النتائج الأخيرة سلبية الإصابة بعد رحلة علاج استمرت نحو 20 يوما.
وأكدت رئيس التمريض أن المستشفى يقدم عناية طبية لكل مريض، معربة عن سعادتها لظهور النتائج السلبية لها ومتمنية الشفاء لجميع المرضى.
وكان مستشفى العجمي النموذجي بالإسكندرية، أعلن في وقت سابق ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس، إلى 82 حالة.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة خصصت مستشفى العجمي بالإسكندرية ليكون مستشفى العزل لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بينما خصصت مستشفى العزل بأبو قير ليكون مستشفى عزل لذووي الحالات البسيطة من مصابي فيروس كورونا والذين لا يحتاجون إلى عناية فائقة.