طارق حامد في زيارة محافظ الدقهلية.. التفاصيل

تواجد طارق حامد لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك اليوم في مكتب أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بمكتبه بديوان عام المحافظة التي ينتمي لها اللاعب.
وناقش "حامد" مع المحافظ العديد من الأمور، أهمها أحوال المحافظة، وأنه حريص دائما على التواجد فيها، وزيارة أقاربه وأصدقائه، وعلمه أن الظروف الحالية صعبة على الجميع في ظل محاربة انتشار فيروس كورونا.
وتمنى لاعب الزمالك، التوفيق للمحافظ، ومرور هذه الفترة بسلام على الجميع، داخل الدولة، والعودة مرة أخرى للحياة الطبيعية في القريب العاجل.
وكان مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، قد أعلن تغريم طارق حامد ، نصف مليون جنيه ، لتسجيله حلقة لبرنامج رامز جلال على ام بي سي مصر "رامز مجنون رسمي".