مسلسل بـ 100 وش الحلقة 8.. محاولة النصب على البنك تفشل بسبب شريف دسوقي

بدأت الحلقة الثامنة من مسلسل بـ100 وش على قناة الحياة، بكشف أكثر من شخص سر نيللي كريم وآسر ياسين وتفاصيل عملية النصب التي ينفذوها وهو ما اضطر الثنائي لضم هؤلاء الأشخاص معهم ليصل عدد أفراد العصابة إلي ١٠.





واتفقت سكر التي تجسدها نيللي كريم أنها وعمر الذي يجسده آسر ياسين على أن يحصلا على نصف الأموال والباقي سيوزع علي الفريق، وبالفعل بدأوا التخطيط لعملية النصب، وفشلت العملية بعدما عرف أحد الأشخاص سباعي الذي يجسده شريف دسوقي بعدما دخل البنك.





مسلسل بـ "100 وش" بطولة النجمة نيللى كريم، النجم آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.





وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.



