جمال شعبان يكشف سر زيادة معدلات الإصابة بأزمات القلب في الليل.. فيديو

كشف الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، سر زيادة معدلات الإصابة بأزمات القلب في الليل.





وقال شعبان، ، في حوار ببرنامج "علمني ربي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الجمعة، أن أزمات القلب تحدث في النصف الأخير من الليل ومع الساعات الأولي من الفجر، متابعا أن :"مش عايزين ساعات زيادة من عدم النوم وبردوا مش عايزين ساعات قليلة من النوم".





وتابع: "ساعات النوم الطويلة مع الضغط الواطي والدورة الدموية البطيئة والنبض البطيء ومع عوامل التجلط الزيدة، واللي حياته كلها أنتخة مش بيعرف ينام بليل".





وأضاف أن مع النوم ضربات القلب تصل لأقل معدلاتها، وهو هذا الأمر عادي، متابعا أن القلب لا يتوقف ويقل نشاطه وعدد ضرباته مع النوم والنوم يريح القلب.





وأوضح عميد معهد القلب السابق، أن هناك دراسات تمت عن النوم تشير إلى أن النوم له علاقة بكهرباء القلب، وكشفت عن ساعات النوم لا بد ألا تقل عن 7 ساعات وهى المعدل المتوسط والجيد للنوم في اليوم للشخص.





وتابع الدكتور، أن أهم شيء نوعية النوم ويكون النوم عميقا لا يقل على 7 ساعات، لافتا إلى أن النوم نعمة كبيرة ولو لم ينم الإنسان لمدة 3 أيام تحدث له حالة من الهلوسة شديدة جدا.