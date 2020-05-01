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رياضة

المغرب يكشف موقفه من استئناف الدوري

الجمعة 01/مايو/2020 - 09:02 م
صدى البلد
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عمر سلامة
كشف اتحاد الكرة المغربي، مصير الدوري المغربي، في الوقت الحالي، بعد تفشي فيروس كورونا.

ويتوقف النشاط الرياضي في العالم أجمع، بسبب انتشار فيروس كورونا، وتردد أنباء عن قرار بإلغاء الدوري المغربي، وتتويج فريق الوداد المتصدر باللقب. 

ووفقًا لصحيفة "هسبورت" المغربية، نفى الاتحاد المغربي لكرة القدم الأخبار المتداولة بخصوص مصير الدوري المغربي، بعد التوقف الاضطراري بسبب حالة الطوارئ الصحية المفروضة في البلاد منذ 20 مارس الماضي.

وأشارت إلى أن الاتحاد المغربي، لم ولن يقرر أي شيء قبل 20 مايو الجاري، وهو الموعد المحدد مبدئيًا لنهاية فترة الحجر الصحي في المملكة المغربية.

وأوضحت: "الأمر يظل بين يدي وزارة الداخلية التي تسهر على شؤون البلاد أمنيا وصحيا، بتنسيق مع الجهات المعنية".

وبخصوص إمكانية تتويج الوداد بطلًا للدوري المغربي باعتباره متصدر الترتيب، قالت: "لا يمكن الحديث عن أية فرضيات أو إمكانيات من هذا القبيل في الوقت الحالي، بما أن الوضع الصحي في البلاد لم يستقر بعد".

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف راسل جميع الاتحادات بشأن حسم مصير الدوريات المحلية هذا الموسم سواء بالاستئناف أو الإلغاء، قبل يوم 5 مايو الجاري.
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