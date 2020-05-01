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أخبار العالم

إصابة رئيس البرلمان الباكستاني وولديه بفيروس كورونا

الجمعة 01/مايو/2020 - 09:11 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلن رئيس الجمعية الوطنية " البرلمان" في باكستان، أسد قيصر، اليوم الجمعة، إصابته هو وولداه الاثنان بفيروس كورونا.

وكتب قيصر على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إنه سوف يخضع للحجر المنزلي، وحثّ الشعب الباكستاني على أخذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الوباء".
 
وبحسب قناة العربية، من المتوقع أن يخضع المرافقون والمخالطون لرئيس البرلمان للفحص للتحقق من سلامتهم وعدم انتقال العدوى إليهم.

وأعلنت السلطات الباكستانية، اليوم الجمعة، ارتفاع إجمالي الوفيات جراء كورونا إلى 385، والإصابات إلى 16808.
 

كما قالت إنه حتى صباح اليوم الجمعة، ووفق الإحصاءات الحكومية، فقد تم تسجيل 24 حالة وفاة و990 إصابة بالوباء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

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