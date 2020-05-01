مباحث الفشن تكشف غموض واقعة العثور على جثة صاحب محل داخل منزله

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الجمعة، من كشف غموض واقعة العثور على صاحب محل مقتولًا داخل منزله بقرية شنرا التابعة لمركز الفشن جنوب بني سويف.





تعود الواقعة بتلقي اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارا من العميد محمد عبد الوهاب مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بالعثور على "صلاح.ش.ع" 65 عامًا صاحب محل بقالة ومقيم بقرية شنرا التابعة لمركز الفشن مقتولًا داخل منزله بالقرية ووجه على الفور بسرعة تشكيل فريق بحثي لكشف غموض الواقعة.





وعلى الفور تم تشكيل فريق بحثي بإشراف العميد مجدي لطفي رئيس فرع البحث لجنوب بني سويف وبقيادة الرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن ويضم كل من الرائد عمرو حسونه، والنقباء مسعد زكي وشريف فارس وحسين إبراهيم وبسام إبراهيم ويسري عز الدين لكشف غموض الواقعة.





وتبين من التحريات أن وراء الواقعة " أ . ح . ع" عاطل، وأن سبب الواقعة يرجع إلى سرقة المجني عليه، وعلى الفور قاد الرائد عمرو حسونه والنقيب شريف فارس معاونا رئيس مباحث الفشن حملة أمنية مكبره تمكنوا خلالها من ضبط المتهم وبحوزته الهواتف المحمولة المسروقة، والسلاح الأبيض السكين المستخدم في الواقعة.





تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.