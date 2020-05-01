د. وفاء شبارة تكتب: اختفاء كورونا .. صباحا !!!

لما أصبحنا جميعا في حالة هرج ومرج من وجود الرهيبة الأخت كورونا، وأصبحنا نتساءل: هل كورونا تختفي بالنهار وحتي ميعاد الحظر

ثم تهبط علي الأرض مرة أخري بعد التاسعة مساء؟، هناك مثل شعبي يقول:« اشوف كلامك اصدقك..اشوف افعالك استعجب».





ويوميا تعلن منظمة الصحة عن تفاقم عدد الحالات المصابة فنقرأ، نكتئب.. ونتقوقع داخل منازلنا خوفا علي أنفسنا وأسرنا، وفجأة

تهبط علينا مناظر حية من الشارع المصري ومن بعض الأحياء، يعيشون حياتهم قبل الحظر بسلاسة، معتقدين أن كورونا لا تظهر بالنهار حتي ميعاد الحظر، ما هو الحل، وإذا كنت أنا وأنت وهو وهي فعلا نستوعب ان هناك فيروس قاتل طليق حر شبح لا يمكن رؤيته، ولا يمكننا الإمساك به.





هذا القاتل يتجول بسلاسة بيننا، معتمدا علي جهل البعض بطرق الحماية من هذا الفيروس اللعين، ولكن لحظة، إ ذا كنا جميعا أو بعضا منا بسلك الدرب الصحيح، وهو خلليك بالبيت.. ماذا نفعل لمن يخرج للعمل، إذا كان الزوج أو الأب أو الأخ، وماذا تفعل باقي الاسره.. المنغلقة علي نفسها داخل المنزل..وأحد الأفراد معرض أن يعود للمنزل..يحمل معه ذاك القاتل الخفي كورونا.



