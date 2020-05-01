الجماعة الإرهابية.. النقض توضح هذه الحالة

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها توصيف الجماعة الإرهابية .





جاء في حيثيات الحكم أنه لما كان الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بالبراءة على قوله ".... وكان الثابت للمحكمة أن الواقعة قد ارتكبت في ١٢ / ١ / ٢٠١٤ وكان قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٧٩ لسنة ٢٠١٤ بتاريخ ٨ / ٤ / ٢٠١٤ ونشر في الجريدة الرسمية في ٩ / ٤ / ٢٠١٤ وتضمن اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية تنفيذًا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة.





ومن ثم لم يكن هناك ثمة سند قانونيا صدر قبل ذلك التاريخ يحرم الانضمام إلى تلك الجماعة ..... وتقضى معه المحكمة ببراءة المتهمين مما أسند إليهم ...".





وكان من المقرر أن العبرة في قيام أية جماعة أو منظمة وعدم مشروعتيها ووصفها بالإرهابية ليست بصدور تراخيص أو تصاريح أو قرارات باعتبارها كذلك ولكن العبرة في هذا الشأن بالغرض الذى تهدف إليه والوسائل التي تتخذها للوصول إلى ما تتغياه من تعطيل أحكام القانون والدستور ومنع سلطات ومؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وكان الإرهاب هو الوسيلة المستخدمة في تحقيق تلك الأغراض ولما كانت المحكمة بتقريرها القانوني الخاطئ المار ذكره – قد حجبت نفسها عن نظر موضوع التهمة سالفة الذكر – تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لجميع المطعون ضدهم.