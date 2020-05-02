نصائح ذهبية من مدير حميات أسوان لمواجهة كورونا.. ماذا قال؟

الاهتمام بالصحة العامة وضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بوزارة الصحة، هي أهم ما يساهم فى تحقيق المواجهة المطلوبة لانتشار فيروس كورونا المستجد.





وفى هذا الإطار قدم الدكتور نادر محروس، مدير عام مستشفى الحميات بأسوان، عدة نصائح للمواطنين لمواجهة فيروس كورونا .





ومن أهم هذه النصائح عدم استخدام الأدوات الشخصية لأى فرد مهما كان، وكذلك الالتزام بالتباعد الاجتماعى بقدر الإمكان وبالعزل المنزلى لأى مصاب بأعراض مشابهة لدور برد.





كما نصح الدكتور نادر محروس، بالبعد بقدر الإمكان عن أى مكان مزدحم وارتداء كمامة أو الماسك عند الذهاب للأماكن المزدحمة، وعند العودة إلى المنزل يجب نشر الملابس فى الشمس وغسل الأيدى جيداً بالماء والصابون وفى عدم توافرها فى أى مكان يتم فرك الأيدى بالكحول.

ووجه نادر محروس بتجديد الهواء فى المنزل وأفضل كثيراً لو سمحنا بدخول أشعة الشمس للمنزل بقدر الإمكان والإهتمام بالنظافة الشخصية وغسل الأيدى بإستمرار ، ونظافة المنزل ومسحه بالماء والكلور المخفف يومياً.





واستكمل محروس بأنه فى حال وجود فرد مصاب بنزلة برد يجب الاهتمام بالمسح بالماء والكلور أكثر من مرة بمكان تواجده خاصة دورة المياه بعد استخدامه لها.





وشدد مدير عام مستشفى الحميات بأسوان أنه من الناحية المعنوية يجب عدم متابعة تقرير عدد الحالات اليومية المصابة او المتوفية لأن ذلك يسبب الأمراض النفسية وبالتالى التأثير على المناعة.





وأختتم نادر محروس حديثه بأنه يجب أن يصب كل مواطن اهتمامه بدقة شديدة على نفسه بشكل كبير، وكذلك يحرص كل الحرص على أسرته فى تعاملاته اليومية معهم، وأن يراعى تنظيف وتعقيم كل ما يقوم بلمسه كل أفراد الأسرة عند العودة للمنزل من الخارج.





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