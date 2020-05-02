AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

نصائح ذهبية من مدير حميات أسوان لمواجهة كورونا.. ماذا قال؟

السبت 02/مايو/2020 - 08:32 ص
أطباء في العزل -
أطباء في العزل - ارشيفية
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
الاهتمام بالصحة العامة وضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بوزارة الصحة، هي أهم ما يساهم فى تحقيق المواجهة المطلوبة لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وفى هذا الإطار قدم الدكتور نادر محروس، مدير عام مستشفى الحميات بأسوان، عدة نصائح للمواطنين لمواجهة فيروس كورونا .

ومن أهم هذه النصائح عدم استخدام الأدوات الشخصية لأى فرد مهما كان، وكذلك الالتزام بالتباعد الاجتماعى بقدر الإمكان وبالعزل المنزلى لأى مصاب بأعراض مشابهة لدور برد.

كما نصح الدكتور نادر محروس، بالبعد بقدر الإمكان عن أى مكان مزدحم وارتداء كمامة أو الماسك عند الذهاب للأماكن المزدحمة، وعند العودة إلى المنزل يجب نشر الملابس فى الشمس وغسل الأيدى جيداً بالماء والصابون وفى عدم توافرها فى أى مكان يتم فرك الأيدى بالكحول.
 
ووجه نادر محروس بتجديد الهواء فى المنزل وأفضل كثيراً لو سمحنا بدخول أشعة الشمس للمنزل بقدر الإمكان والإهتمام بالنظافة الشخصية وغسل الأيدى بإستمرار ، ونظافة المنزل ومسحه بالماء والكلور المخفف يومياً.

واستكمل محروس بأنه فى حال وجود فرد مصاب بنزلة برد يجب الاهتمام بالمسح بالماء والكلور أكثر من مرة بمكان تواجده خاصة دورة المياه بعد استخدامه لها.

وشدد مدير عام مستشفى الحميات بأسوان أنه من الناحية المعنوية يجب عدم متابعة تقرير عدد الحالات اليومية المصابة او المتوفية لأن ذلك يسبب الأمراض النفسية وبالتالى التأثير على المناعة.

وأختتم نادر محروس حديثه بأنه يجب أن يصب كل مواطن اهتمامه بدقة شديدة على نفسه بشكل كبير، وكذلك يحرص كل الحرص على أسرته فى تعاملاته اليومية معهم، وأن يراعى تنظيف وتعقيم كل ما يقوم بلمسه كل أفراد الأسرة عند العودة للمنزل من الخارج.

واقرأ أيضاً:

Advertisements

ترشيحاتنا

ترامب تعليقًا على أنباء ظهور زعيم كوريا الشمالية: سأتحدث في الوقت المناسب

دعاء ختم القرآن وأوقات لا يجوز فيها التلاوة

شخصية مختلفة..نجلاء بدر: جميلة في الفتوة ملهاش ضهر..فيديو

وزيرة الصحة: الرئيس السيسي كلف باستئناف قوائم انتظار الحالات الحرجة

هشام حنفي: رشحت مصطفى محمد للأهلي قبل انضمامه للزمالك..فيديو

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 2 - 5 - 2020

AdvertisementS

قرار جديد من وزيرة الصحة بعد زيادة أعداد مصابي كورونا.. فيديو

لماذا تم تعديل ساعات الحظر من 8 لـ9 وإلغاء الإغلاق الجمعة والسبت؟.. وزير الصحة تجيب

وزيرة الصحة: الرئيس السيسي كلف باستئناف قوائم انتظار الحالات الحرجة

دكتور تحاليل: علاج مصابى كورونا ببلازما المتعافين ايجابية| شاهد

أخبار التوك شو.. الصحة العالمية تحذر من تدهور الأوضاع بسبب كورونا في 4 دول عربية.. مفاجأة عن رامز جلال وهجوم على سما المصري

وزيرة الصحة: حجزنا أول دفعة من عقار ريمديسفير لعلاج مصابي كورونا

الحقن بـ دماء الإبل والغراء أمل جديد في القضاء على أخطر الفيروسات

أخبار الرياضة .. مذيع قناة الزمالك يدخل فى نوبة بكاء على الهواء.. شوبير يكشف مصير رمضان صبحي وموقف الدولة من عودة الدوري

مع انشغال البشرية.. فيديو لكويكب ضخم كاد أن يصطدم بالأرض ..شاهد

أخبار الفن.. أحمد فلوكس يكشف أسرار زواجه من هنا شيحة.. أيتن عامر تورط أحمد مجدي بحملها

وسط قيادات الجيش.. أول ظهور علني لزعيم كوريا الشمالية.. شاهد

وزير التعليم يعلن آليات تسليم أبحاث طلاب المدارس.. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع انشغال البشرية.. فيديو لكويكب ضخم كاد أن يصطدم بالأرض ..شاهد

من ياسمين صبري ل أمينة خليل .. أسعار إطلالات المشاهير في أول أسبوع من رمضان

الحقن بـ دماء الإبل والغراء أمل جديد في القضاء على أخطر الفيروسات