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محافظات

تورتة وعلامة النصر.. احتفالات بخروج ٩ حالات جديدة من مستشفى العزل في أسيوط

الجمعة 01/مايو/2020 - 10:43 م
احتفالات بخروج ٩
احتفالات بخروج ٩ حالات جديدة من مستشفى العزل في أسيوط
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إيهاب عمر
احتفل مستشفى العزل بأبوتيج بمحافظة أسيوط، اليوم الجمعة، بشفاء وخروج 9 حالات جديدة من مصابي فيروس كورونا المستجد.

وحرص أطباء وتمريض والعاملين بمستشفى أبوتيج للعزل، على الاحتفال بشفاء الحالات الجديدة وعمل تورتة والتقاط الصور التذكارية معهم ورفع علامة النصر ابتهاجا بشفائهم.

وأشار مصدر مسئول بصحة أسيوط، إلي أن إجمالي عدد حالات التعافي بلغ 87 شخصًا، مشيرا إلي وجود حالات أخرى تتحسن تدريجيا، ومن المرجح خروج دفعة أخرى من المتعافين خلال الأيام المقبلة.

وأكد الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، على الجهد المبذول من الأطباء والتمريض والعاملين في مستشفى العزل بابوتيج، وتكاتفهم في علاج ورعاية المصابين بفيروس كورونا ومتابعتهم  حتى تماثلهم للشفاء.
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