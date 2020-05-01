تورتة وعلامة النصر.. احتفالات بخروج ٩ حالات جديدة من مستشفى العزل في أسيوط

احتفل مستشفى العزل بأبوتيج بمحافظة أسيوط، اليوم الجمعة، بشفاء وخروج 9 حالات جديدة من مصابي فيروس كورونا المستجد.





وحرص أطباء وتمريض والعاملين بمستشفى أبوتيج للعزل، على الاحتفال بشفاء الحالات الجديدة وعمل تورتة والتقاط الصور التذكارية معهم ورفع علامة النصر ابتهاجا بشفائهم.





وأشار مصدر مسئول بصحة أسيوط، إلي أن إجمالي عدد حالات التعافي بلغ 87 شخصًا، مشيرا إلي وجود حالات أخرى تتحسن تدريجيا، ومن المرجح خروج دفعة أخرى من المتعافين خلال الأيام المقبلة.



