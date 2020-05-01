تغيير موعد بطولة العالم للألعاب الشاطئية

قال اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (أنوك)، اليوم الجمعة، إن بطولة العالم للألعاب الشاطئية 2021 تأجلت إلى 2023، لإتاحة الفرصة من أجل تجهيز المشاركين لأولمبياد طوكيو.





وكان من المفترض إقامة أولمبياد طوكيو في يوليو هذا العام، لكنها تأجلت لتقام العام المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد.





وقال روبن ميتشل رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية في بيان: "لدينا مسؤولية لضمان الاستجابة المستمرة لرغبات اللجان الأولمبية الأعضاء من أجل تنظيم بطولة تصب في مصلحة الجميع".

وتابع: "بعد تأجيل أولمبياد طوكيو حتى العام المقبل وبعدها بـ 6 أشهر الألعاب الشتوية في 2022، قرر مجلس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية أن هذا الأمر سيضع الكثير من الضغوط على الأعضاء لاستضافة بطولة عالم للألعاب الشاطئية بين الحدثين الكبيرين".



