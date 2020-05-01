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رياضة

تغيير موعد بطولة العالم للألعاب الشاطئية

الجمعة 01/مايو/2020 - 10:04 م
صدى البلد
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نور عادل
قال اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (أنوك)، اليوم الجمعة، إن بطولة العالم للألعاب الشاطئية 2021 تأجلت إلى 2023، لإتاحة الفرصة من أجل تجهيز المشاركين لأولمبياد طوكيو.

وكان من المفترض إقامة أولمبياد طوكيو في يوليو هذا العام، لكنها تأجلت لتقام العام المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال روبن ميتشل رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية في بيان: "لدينا مسؤولية لضمان الاستجابة المستمرة لرغبات اللجان الأولمبية الأعضاء من أجل تنظيم بطولة تصب في مصلحة الجميع".
 
وتابع: "بعد تأجيل أولمبياد طوكيو حتى العام المقبل وبعدها بـ 6 أشهر الألعاب الشتوية في 2022، قرر مجلس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية أن هذا الأمر سيضع الكثير من الضغوط على الأعضاء لاستضافة بطولة عالم للألعاب الشاطئية بين الحدثين الكبيرين".

وأوضح: "رغم أن بطولة العالم للألعاب الشاطئية ينافس فيها رياضيون مختلفون في ألعاب تختلف عن الألعاب الأولمبية، لكن الاتحادات الوطنية ذاتها هي التي تستعد لها".
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