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محافظات

إزالة مقابر مخالفة بعزبة الحسينية في الإسكندرية

الجمعة 01/مايو/2020 - 10:35 م
إزالة مقابر مخالفة
إزالة مقابر مخالفة بعزبة الحسينية في الإسكندرية
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أحمد عبد العزيز
شن حي شرق الإسكندرية بالتنسيق مع قسم شرطة ثان الرمل، اليوم الجمعة، حملة مكبرة لإزالة أعمال بناء "مقابر" دون ترخيص بعزبة الحسينية.

جاء ذلك في إطار جهود التصدي لأعمال البناء المخالف، بناء على تعليمات محافظ الإسكندرية.

وردت شكوى لغرفة عمليات حي شرق تفيد بناء مقابر دون ترخيص على أرض زراعية بعزبة الحسينية بقرية أبيس الثانية، وانتقلت وحدة التدخل السريع بالحي إلى العزبة المشار إليها.

وتبين من المعاينة وجود أعمال بناء مخالفة "مقابر" بدون ترخيص، وجرى إزالتها حتى سطح الأرض والتحفظ على كافة أدوات ومواد البناء المستخدمة بالموقع.

من جانبها، قالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي شرق الإسكندرية، إنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين ومنع تكرار المخالفة.
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