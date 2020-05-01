إجراءات يجب اتخاذها لمساعدة الدولة على مواجهة كورونا.. فيديو

قال الدكتور أحمد هارون استشاري الطب النفسي, إن زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا، أبعد من أن نكتفي بمعرفة الرقم ولا بد على المواطنين أن يتخذوا الإجراءات الوقائية لمجابهة هذا الوباء.





وأضاف الدكتور أحمد هارون خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الأن" مذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية, أن الدولة المصرية تضع خطتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا بين المواطنين وحصار هذا الوباء قد الإمكان.





وتابع استشاري الطب النفسي, أنه لا بد أن تكون هناك مسؤولية اجتماعية بين المواطنين من أجل حماية أنفسهم وحماية انتشار هذا الوباء في جميع الأماكن.





وأوضح الدكتور أحمد هارون, أن التباعد الاجتماعي هام جدا لمجابهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الاحضان والقبلات الأربعة من أخطر الأشياء لنقل فيروس كورونا بين المواطنين.





وأشار إلى أن, ليس معني أن الدولة تضع خطة للتعايش مع فيروس كورونا فهذا يعني أن الجميع يفعل ما يريد ولكن لا بد من أن يعرف المواطنين بالمسئولية الفردية تجاه وطنه وأهله من عدم فعل أشياء تعرض حياتهم للخطر.