AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إجراءات يجب اتخاذها لمساعدة الدولة على مواجهة كورونا.. فيديو

الجمعة 01/مايو/2020 - 10:36 م
ارشيفية
ارشيفية
Advertisements
محمد حليم قنديل

قال الدكتور أحمد هارون استشاري الطب النفسي, إن زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا، أبعد من أن نكتفي بمعرفة الرقم ولا بد على المواطنين أن يتخذوا الإجراءات الوقائية لمجابهة هذا الوباء.


وأضاف الدكتور أحمد هارون خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الأن" مذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية, أن الدولة المصرية تضع خطتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا بين المواطنين وحصار هذا الوباء قد الإمكان.


وتابع استشاري الطب النفسي, أنه لا بد أن تكون هناك مسؤولية اجتماعية بين المواطنين من أجل حماية أنفسهم وحماية انتشار هذا الوباء في جميع الأماكن.


وأوضح الدكتور أحمد هارون, أن التباعد الاجتماعي هام جدا لمجابهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الاحضان والقبلات الأربعة من أخطر الأشياء لنقل فيروس كورونا بين المواطنين.


وأشار إلى أن, ليس معني أن الدولة تضع خطة للتعايش مع فيروس كورونا فهذا يعني أن الجميع يفعل ما يريد ولكن لا بد من أن يعرف المواطنين بالمسئولية الفردية تجاه وطنه وأهله من عدم فعل أشياء تعرض حياتهم للخطر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستقبل وطن في الفيوم يوزع كمامات على العاملين بالمصالح الحكومية

"لوتقدر تساعد ساعد".. مبادرة من مستقبل وطن لمنع انتشار كورونا بالغربية

هل يتحول فيروس كورونا لـ مرض جلدى ؟ طبيب حميات يرد

رئيس الوزراء: مصر مازالت في مرحلة القدرة على السيطرة على الوباء

بسبب كورونا.. مجلس النواب: القطاع الطبي المصري يفدون الوطن بأرواحهم وخدماتهم.. نشكر الرئيس على إنصافه.. ويطالب المواطنين بالالتزام تجنبا لتدابير إضافية

هاني الناظر يطالب المواطنين بتطهير الأموال بالكحول بعد سحبها من ماكينات الصرف

ترشيحاتنا

هل تزوج سيدنا يعقوب أم سيدنا يوسف وخالته؟.. على جمعة يرد

بإكسسوارات غريبة .. زينة تفاجئ متابعيها بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد

للمرة الأولى .. الصحة: 358 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا.. و14 حالة وفاة

لقطات مثيرة لتمساح ضخم يلتهم حمارا وحشيا بالكامل .. صور

اذهب للمستشفى حالا.. 5 أعراض خطيرة لـ فيروس كورونا

والدة شهيد بئر العبد بالدقهلية: خلفت عبده بعد حرمان 10 سنين ودلوقتى مبقاش عندى حاجة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيهن أجمل؟.. شاهد فنانات تألقن بـ الجمبسوت الجينز في 2020

بنطلون أخضر.. سيرين عبد النور بإطلالة تبرز أنوثتها

أغربها التفاح والبروكلي .. أنواع غير متوقعة من الطعام تسبب انتفاخ المعدة فى رمضان