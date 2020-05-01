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أخبار العالم

ترامب: شركة جلعاد حصلت على ترخيص طارئ لإنتاج دواء ريمديسيفير

الجمعة 01/مايو/2020 - 10:05 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن شركة جيلياد "جلعاد" حصلت على الترخيص الطارئ لإنتاج دواء ريمديسيفير. بحسب ما أفادت وكالة بلومبرج في نبأ عاجل.

وكان المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الأمريكي، اكد أن تجارب الدواء المحتمل لعلاج المصابين بفيروس كورونا "ريمديسيفير" تجري بوتيرات استباقية.

وكان الدواء قد استدعى المذكور اهتماما كبيرا على خلفية انتشار فيروس كورونا، لكن منظمة الصحة العالمية نشرت عن طريق الخطأ معلومات، مبنية على تجارب أخرى لنفس العقار أجريت في الصين، مفادها أن الدواء لا يعطي أي نتائج إيجابية.
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