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إشادات واسعة عبر مواقع التواصل بالدراما المصرية بعد تفوقها على غيرها.. فيديو

الجمعة 01/مايو/2020 - 10:39 م
الأختيار
الأختيار
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عادل نصار

أذاع برنامج «الآن»، المذاع عبر شاشة «أكسترا نيوز»، مساء اليوم الجمعة، تقريرًا مصورًا عن رد أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الدراما المصرية في شهر رمضان.

 

وقال التقرير، إن الدراما المصرية في شهر رمضان، تفوقت على غيرها من خلال عدة أعمال جذبت الملايين حول الشاشات في الوقت الراهن.

 

وأضاف التقرير، أن عددًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، وتويتر"، أشادوا بما تقدمه الدراما المصرية، ومعظمهم أثنى على مسلسل الاختيار الذي يجسد قصة حياة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد المنسي، والذي يعكس ملحمة وطنية.

 

وأوضح التقرير، أن هناك العديد من المسلسلات والأعمال الفنية المصرية غير مسلسل الاختيار، لاقت قبولا واسع النطاق.

 

وعرض التقرير، مجموعة من التغريدات التي تثني على الدراما المصرية خلال الشهر الكريم.

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