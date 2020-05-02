تفتيش المغادرين في البلاد.. النقض توضح

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها حق الضباط في تفتيش المغادرين للبلاد.





جاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر أن التفتيش الذى يجريه الضابط بحثًا عن أسلحة و مفرقعات تأمينًا للمطارات من حوادث الإرهاب لا مخالفة فيه للقانون.





وأضافت: إذ هو من الواجبات التى تمليها عليه الظروف التى يؤدى فيها هذا الواجب بناء على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن - فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشًا بالمعنى الذى قصد الشارع إعتباره عملًا من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة و لا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها .





وأوضحت: وإنما هو إجراء إدارى تحفظى لا ينبغى أن يختلط مع التفتيش القضائي و لا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق - و لا يلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه - فإذا أسفر التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه يصح الإستشهاد بهذا الدليل على إعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته و لم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة.





وتابعت: وإنه إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر - و رد على الدفع ببطلان القبض و التفتيش بما يسايره - فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.