AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

أمن الدولة.. النقض توضح هذه الحالة

السبت 02/مايو/2020 - 05:59 ص
محكمة النقض
محكمة النقض
Advertisements
محمد عبدالله
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها معني أمن الدولة وجريمة تهديده.

جاء في حيثيات الحكم أنه إذا كان الحكم وإن أورد في بيانه لمضمون الأوراق والكتب المضبوطة بعض الأغراض المنشودة، فإنه لم يوضح مدى مطابقتها للأهداف المؤثمة في القانون - فهو لم يستظهر من واقع هذه المطبوعات أو من ظروف الدعوى وأقوال الشهود التي حصلها أن الالتجاء إلى القوة أو الإرهاب أو إلى أية وسيلة أخرى غير مشروعة كان ملحوظًا في تحقيقها الأمر الواجب توافره للعقاب على جريمتي الانضمام إلى أي جمعية ترمي إلى قلب نظم الدولة الأساسية والاجتماعية والاقتصادية بالقوة، والترويج لأي مذهب يهدف إلى ذلك - اللتين دين بهما الطاعن الثاني، ولا يغير من الأمر ما ذهب إليه الحكم من نسبة تهمة الشيوعية إليه لأن ذكر هذا الاصطلاح - الذي لم تتضمنه نصوص القانون ولم تورد له تعريفًا - لا يغني عن بيان العناصر التي تتألف منها الجرائم التي استند إليها الحكم في الإدانة كما هي معرفة به في القانون. 

ولما كان هذا القصور الذي شاب الحكم يتناول مركز الطاعن الأول الذي لم يقدم أسبابًا لطعنه، فإنه يتعين نقض الحكم للطاعنين معًا عملًا بالمادة ٤٢ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجريمة في ضغوط عصبية أو نفسية.. النقض توضح هذه الحالة

جريمة الرشوة والمكافأة المؤثمة.. النقض توضح هذه الحالة

ارتكاب جريمة الفحشاء .. النقض توضح هذه الحالة

المعارضة الغيابية .. النقض توضح هذه الحالة

نشر أخبار كاذبة.. النقض توضح هذه الحالة

متى يكون الفاعل أصليا في جريمة الضرب المفضي للموت .. النقض توضح

ترشيحاتنا

تناسب ملابسك.. اصنع كمامة أنيقة في 7 خطوات بسيطة

دراسة تكشف صلة قرابة بين أصحاب العيون الزرقاء

لأول مرة.. تفاصيل بدء حقن مصابي كورونا في مصر ببلازما المتعافين.. فيديو

كوريا الشمالية.. كيف استقبل الشعب نبأ وفاة كيم جونج أون؟

قرار جديد من وزيرة الصحة بعد زيادة أعداد مصابي كورونا.. فيديو

أحمد فلوكس يكشف تفاصيل سرقة ريمون مقار لمسلسله ظل الرئيس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجم إنستجرام.. بالصور قط يأخذ وضعيات غريبة أمام الكاميرا| شاهد

تناسب ملابسك.. اصنع كمامة أنيقة في 7 خطوات بسيطة

دراسة تكشف صلة قرابة بين أصحاب العيون الزرقاء