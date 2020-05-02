استمع إلى أغنية " ياصلاة الزين " بصوت الشيخ إبراهيم الإسكندراني

تعد أغنية "ياصلاة الزين" هي أشهر ابتهالات الشيخ إبراهيم فتح الله الإسكندرانى، وهو واحد من اهم مُنشدي
ومُبتهلي الإذاعة المصرية، ولُقب بـِ شيخ المبتهلين فِي عصره .
وُلد الشيخ إبراهيم فتح الله محمد علي المعرف باسم " إبراهيم الإسكندراني " فِي 8 يوليو عام 1931 م بمنطقة محرم بك بمدينة الإسكندرية، نشأ في بيئة قرآنية وعاش طفولته بين شوارعها الفسيحة حتي سن التاسعة من عمره ثم انتقل إلي القاهرة مع والده واستقرَّ في حي السيدة زينب رضي الله عنها .
تعلم الشيخ الإسكندراني من أبيه قراءة القرآن الكريم ثم الإنشاد الديني فكان الشيخ الصغير ينشد في بطانة والده .
وتعلم الإسكندراني أيضا إلى جانب والده من القراء الكبار الشيخ علي محمود والشيخ عبد الفتاح الشعشاعي والشيخ عامر السيد عثمان واستفاد من جلسات محمد عبد الوهاب وأم كلثوم.
واستفاد الاسكندراني من الأساليب المختلفة للمشايخ فكما يُقال في الأثر " كل شيخ وله طريقه وأسلوبه في أداء التواشيح يتصرف فيها كما يشاء بطريقته الخاصة مع الحفاظ علي الملامح الرئيسية لـللحن الأساسي " ; فقطف الشيخ من كل بستان زهره ومن كل نبع قطره وتفرد بأسلوبه الخاص .