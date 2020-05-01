جمال بخيت: لابد من صناعة الوعي قبل التعليم لمواجهة أي مؤامرة ضد الوطن

قال الشاعر جمال بخيت إن الإرهابيين لو كانوا نجحوا في مصر مثلما فعلوا في العراق وليبيا وسوريا، لاستطاعوا وقتها أن يفتتوا كامل المنطقة والإقليم العربي، لكنهم فشلوا في تحقيق أهدافهم بمصر.
وأضاف جمال بخيت خلال لقاء فى برنامج رأي عام المذاع على فضائية ten ويقدمه الإعلامى عمرو عبد الحميد أن الإرهاب لو تمكن من مصر فإن الوطن العربى بأكمله سوف يدمر؛ وشعار دولة الخلافة الذي يستخدمها الارهابيون لتفتيت الدول وليس تجميعها كما يزعمون.
وأوضح بخيت أن صناعة الوعي لابد أن تكون قبل التعليم، محذرا أن يتأخر صناعة الوعى للشخص الي أن يلتحق بالتعليم؛ مرددا: «إحنا عايشين في خلاط المؤامرة، وما شاهدناه من غدر وخسة وتآمر من هؤلاء الأنذال.
وأشار جمال بخيت إلى أن الإرهابيين يستخدمون مصطلح "دولة الخلافة" كمصطلح براق لهدم وتفتيت الدول وليس لبنائها.
وأكد الشاعر جمال بخيت، أن دماء الشهداء لم تكن فداءً لمصر فقط، وإنما فداءً للأمة بأكملها.