جمال بخيت: لابد من صناعة الوعي قبل التعليم لمواجهة أي مؤامرة ضد الوطن

قال الشاعر جمال بخيت إن الإرهابيين لو كانوا نجحوا في مصر مثلما فعلوا في العراق وليبيا وسوريا، لاستطاعوا وقتها أن يفتتوا كامل المنطقة والإقليم العربي، لكنهم فشلوا في تحقيق أهدافهم بمصر.



