AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

جمال بخيت: لابد من صناعة الوعي قبل التعليم لمواجهة أي مؤامرة ضد الوطن

الجمعة 01/مايو/2020 - 10:50 م
جمال بخيت
جمال بخيت
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الشاعر جمال بخيت إن الإرهابيين لو كانوا نجحوا في مصر مثلما فعلوا في العراق وليبيا وسوريا، لاستطاعوا وقتها أن يفتتوا كامل المنطقة والإقليم العربي، لكنهم فشلوا في تحقيق أهدافهم بمصر.

وأضاف جمال بخيت خلال لقاء فى برنامج رأي عام المذاع على فضائية ten ويقدمه الإعلامى عمرو عبد الحميد أن الإرهاب لو تمكن من مصر فإن الوطن العربى بأكمله سوف يدمر؛ وشعار دولة الخلافة الذي يستخدمها الارهابيون لتفتيت الدول وليس تجميعها كما يزعمون.

وأوضح بخيت أن صناعة الوعي لابد أن تكون قبل التعليم، محذرا أن يتأخر صناعة الوعى للشخص الي أن يلتحق بالتعليم؛ مرددا: «إحنا عايشين في خلاط المؤامرة، وما شاهدناه من غدر وخسة وتآمر من هؤلاء الأنذال.

وأشار جمال بخيت إلى أن الإرهابيين يستخدمون مصطلح "دولة الخلافة" كمصطلح براق لهدم وتفتيت الدول وليس لبنائها.

وأكد الشاعر جمال بخيت، أن دماء الشهداء لم تكن فداءً لمصر فقط، وإنما فداءً للأمة بأكملها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جمال بخيت: تمويل البحث العلمي يحول الدول من الفقر إلى الغنى..فيديو

جمال بخيت: مصر أغنى دول العالم في الإمكانيات.. وشعبها "فرفوش".. فيديو

ترشيحاتنا

حريق كبير بمعرض ملابس بميت غمر.. فيديو

رقية شرعية.. 40 آية قرآنية اقرأها كما أوصى النبي للشفاء العاجل

نجم النادي الاهلي السابق: حسام حسن وراء إبعادي عن تشكيل الاحمر

مصرع طالبة وإصابة 4 أشخاص في حادث سير بـ المنيا

محامي مصري يتقدم ببلاغ ضد ممثلة كويتية أهانت المصريين.. فيديو

حريق يلتهم معرض الشباب بمركز شباب ميت غمر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتعاني من الدوخة.. طرق طبيعية للتخلص منها في نهار رمضان

أيهن أجمل؟.. شاهد فنانات تألقن بـ الجمبسوت الجينز في 2020

بنطلون أخضر.. سيرين عبد النور بإطلالة تبرز أنوثتها