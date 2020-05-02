نشر الأفكار الثورية.. النقض توضح هذه الحالة

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها عقوبة. نشر الأفكار الثورية





جاء في حيثيات الحكم إن التعديل الذي أدخل على المادة ١٥١ من قانون العقوبات بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٣١، ثم بالقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٣٥، قد غير حكم الفقرة الثانية منها تغييرًا جوهريًا، إذ فضلًا عن أنه أدمج الفقرة الثانية بالفقرة الثالثة من المادة فإنه أدخل على الجريمة التي كانت تعاقب عليها الفقرة الثانية قيودًا حدت من واسع مداها. فبعد أن كان النص القديم يعاقب على مجرد " نشر الأفكار الثورية المغايرة لمبادئ الدستور الأساسية " أصبح النشر وحده غير كاف لإيجاب العقاب إلا :





"١" إذا تضمن تحبيذًا أو ترويجًا ،

"٢" وكان الأمر المحبذ أو المروج مذهبًا " لا مجرد أفكار كما كان يقول النص القديم " ،

"٣" وكان المذهب من المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية " فلا يكفي فيها أن تكون بذاتها مغايرة لتلك المبادئ كما كان يقول النص القديم "

"٤" وأهم من كل ما تقدم أن النص الجديد يشترط أن يكون المبدأ الذي يقوم عليه المذهب المدعو له هو حصول التغيير المرغوب فيه بالقوة أو الإرهاب أو بأي وسيلة أخرى غير مشروعة " ولم يكن لهذا الشرط وجود في النص القديم في الفقرة الثانية منه ".





وهذه القيود قد تجعل النص الجديد أصلح في التطبيق في بعض الأحوال، لأنها قد تخرج من حكم الفقرة الثانية أشخاصًا كان ينطبق عليهم النص القديم.