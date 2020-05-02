د. محمد محمود الجُبَّه: لا تَعْصِ الملِكَ وأنتَ على مائدتِهِ

لقد بسط الربُّ مائدة رمضان لعباده، عليها ما لذَّ وطابَ من أطايب الطاعات، وفاخر القُرُبات، ودعاهم إلى بساط ملكه، والتحلُّقِ حولَ مائدته، ووعدهم جائزة بعد الانتهاء منها، فمن سوء الأدب أن تعصي الملك على بساط ملكه وأنت على مائدته.





وتصوَّر ذلك في ملوك الأرض، كيف لو عصيتَ أحدهم في مثل ذلك المقام، أو أسأتَ الأدبَ وأنت على مائدته، والتقطتك العدساتُ المُصَوِّرة، ورصدت جنايتَك، وكيف ستتناول وسائلُ الإعلام جُرمَك والتشنيعَ عليك، وقد اتَّفق العقلاء على أن من عصى المَلِكَ على بساط ملكه ليس كمن عصاه بمحل بعيد، ولله المثل الأعلى، ولكن من قاس عرف مقام ملك الملوك.





هكذا أنا وأنت وكل الناس في رمضان على مائدة الرحمن، عليها وثيقة غفران وأطايب الحسنات المضاعفات، نغرفُ منها ثوابَ القيام والصيام، ونتذوق حلاوة الإنفاق والبذل والعطاء، ونحتشم بغض البصر، وصيانة السمع، وكفِّ اللسان، وحفظ الفرج، ولا نُردِّدُ ونحن نشهدها إلا الذِّكرَ والتسبيحَ والاستغفارَ وتلاوةَ القرآن والدعاء، متأدِّبين بآدابِ مَن دعانا لشهود مائدته، فلنحذَرْ سوء الأدب، فإنه تضاعف عقوبة السيئات في هذا المقام.





وإذا كانت أعمال العبد الصالحة في رمضان تتضاعف في الأجر، فإنَّ المعصية فيه أيضًا مضاعفة الوزر، وكذا أعمال العبد الصالحة في ليلة القدر إذا كانت خيرًا من ألف شهر، فإنَّ المعصية في ليلة القدر كالمعصية في ألف شهر.





فشهودُ مائدة رمضان سلاحٌ ذو حَدَّين، إمَّا لك بما لا نظيرَ له، وإمَّا عليك بأقبح ما يكون، وعلى العاقل أن يستفيد بهذه المائدة بما ينفعه لا بما يضرُّه.





فإذا أساء الإنسان الأدبَ وهو شاهدٌ مائدة الرَّبِّ، فأتى منهيًّا أو محظورًا بأنأفطرَ في رمضان من غير عذر ولا رخصةٍ فقد ارتكبَ كبيرة من كبائر الذنوب،وفعله هذادليل على فساد قلبه، وقبح سريرته، واستهانته بشرع ربِّه، وقد توعَّده الله بما لا يُطيقُ من عذاب.





فعن أبي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ، إِذْ أَتَانِي رَجُلَانِ، فَأَخَذَا بِضَبْعَيَّ وَآتَيَا بِي جَبَلًا، فَقَالَا لِي: اصْعَدْ فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أُطِيقُهُ، فَقَالَا: إِنَّا سَنُسَهِّلُهُ لَكَ قَالَ: فَصَعِدْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي سَوَاءِ الْجَبَلِ إِذَا أَنَا بِأَصْوَاتٍ شَدِيدَةٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ الْأَصْوَاتُ؟ قَالَ: هَذَا عُوَاءُ أَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِي فَإِذَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِيبِهِمْ مُنْشَقِّةٌ أَشْدَاقُهُمْ تَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هُمُ الَّذِينَ يُفْطِرُونَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ " [راوه ابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما].





فهذا الحديث دليل على عظم ذنب من أفطر في نهار رمضان عمدًا من غير عذر ، فقد أطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على عذاب المفطرين قبل وقت إفطارهم ، فرآهم في أقبح صورة وأبشع هيئة ، رآهم معلَّقين بعراقيبهم كما يُعلِّق الجزارُ ذبيحته ، الأرجل إلى أعلى والرأس إلى أسفل ، وقد شُقَّت أشداقُهم ، والدم يسيل منها .





إنه لون من ألوان العذاب والنكال، فهل يَعتبر به من انتهك حرمة رمضان وهدم الركن الرابع من أركان الإسلام.





ثم ترى تغليظ العقوبة لمن جامع زوجته في نهار رمضان، لتكون كفارته من جنس كفارة الظهار والقتل، وهذا دليل على عِظم الذنب، وفداحة الجُرم، فتكون كفَّارَتُهُ عتق رقبة، فمن لم يجد ما يعتق به فعليه صيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع الصوم فعليه إطعام ستين مسكينًا، فعن أَبَي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكْتُ، قَالَ: مَا لَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لَا، فَقَالَ: فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ، أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ، وَالْعَرَقُ: الْمِكْتَلُ (وعاء يشبه القفة)، قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ؟ فَقَالَ: أَنَا، قَالَ: خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ (أي ما بين طرفي المدينة) أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ " (رواه البخاري ومسلم).





فتأدَّب وأنت ضيفٌ على مائدة المَلِك، ولا يصدر منك قبيحٌ وأنت على بساطه، واغتنم شهودك المائدة فاغترف من أطايبها ما استطعت، واشغل وقتك بها، وتفرَّغ للنَّهل من عذب شرابها، ولا تنشغل عنها، فتفوِّت أجرها، أو تضيِّع وقتكَ في النوم والكسل،والتفكُّه أمام الشاشات والهواتف، خاصةً في هذه الأيام الحرجة التي يعيشها العالمُ بأسره، فاجمع أسرتك حولَك، وحثَّهم على التزوُّد بأنواع الطاعات والقربات التي تكون سببًا في رفع البلاء والوباء في الدنيا، وفي عتق رقبتكورقابهم من النار في الآخرة، تقبَّل الله منَّا ومنكم صالح الأعمال.