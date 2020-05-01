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رياضة

أخبار الأهلي اليوم ..عقبة التتويج بالدوري ..الخطيب يبحث مصادر تمويل صفقة رمضان صبحي ..الأحمر يتفوق على ريال مدريد وليفربول

الجمعة 01/مايو/2020 - 10:36 م
محمود الخطيب - رمضان
محمود الخطيب - رمضان صبحي
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ريهام بكير
نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم الجمعة 1-5-2020 مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:

يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي العديد من الجلسات خلال الساعات القليلة المقبة للبحث عن مصادر تمويل لصفقة التعاقد مع رمضان صبحي من هيدرسفيلد بشكل نهائي

تصدر النادي الأهلي استفتاء صحيفة ماركا الإسبانية الذي طرحته قبل 72 ساعة لإختيار أفضل شعار لأندية العالم بعدما انحصر السباق بين خمسين ناديا عالميا.

شهدت المنافسة على خوض انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة القادمة على مقعد العضوية، إعلان حمادة المصرى نجم النادى الأهلى وعضو اللجنة الأولمبية السابق الترشح علي هذا المقعد.

سادت حالة من الجدل فى الآونة الأخيرة بشأن أحقية النادى الاهلى فى التتويج باللقب خلال الموسم الجاري من عدمه فى حالة إلغاء بطولة الدورى الممتاز بعد التوقف الإجباري وتعليق النشاط الرياضي من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

اتهم أحمد عبد المنعم "كشري" مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، زميله السابق في القلعة الحمراء حسام حسن، بأنه كان السبب الرئيسي في إبعاده عن التشكيل الأساسي للأهلي.

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